 Trump sugiere "juntar" al chavismo y a la oposición
Internacionales

Trump sugiere "juntar" al chavismo y a la oposición para la transición en Venezuela

La Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Maduro.

Compartir:
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/EPA/FRANCIS CHUNG
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado que podría "juntar" al chavismo y a la oposición para acercar posturas para una transición democrática en Venezuela.

Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo", respondió Trump a la prensa a bordo del Air Force One al ser cuestionado sobre si la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a Venezuela.

Trump agregó que Machado "es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo", agregó sobre la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez.

En cuanto al sector petrolero, Trump aseguró que ha cerrado un acuerdo con la India para que adquiera crudo de Venezuela en lugar de petróleo iraní y aseguró que China será "bienvenida" si quiere hacer negocios.

Sin detalles para la transición democrática en Venezuela

La Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el pasado miércoles ante el Senado que el objetivo último del Gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", pero advirtió que la transición no es cuestión de semanas, sino que durará algún tiempo.

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.

En Portada

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSE

11:49 AM, Feb 01
México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemalat
Internacionales

México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

11:51 AM, Feb 01
Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturadot
Nacionales

Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

10:04 AM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos