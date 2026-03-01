 Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel
Internacionales

Irán dice que golpeará a EE. UU. e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado"

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel.

Compartir:
Imagen de Archivo del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani., Redes sociales.
Imagen de Archivo del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. / FOTO: Redes sociales.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos con una fuerza sin precedentes, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron al ayatolá Ali Jameneí.

Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado", advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo", sostuvo el funcionario, tras recordar que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

Sobre Trump  

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un símbolo perfecto" del "saqueo colonialista" que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.

Además, dijo que el republicano ha "caído en la trampa" de Israel al involucrarse en esta guerra, tras la ofensiva que ambos países iniciaron de manera conjunta el sábado.

Israel busca la fragmentación de Irán. Cuando existe un país grande como Irán, con una historia antigua y un pueblo civilizado, Israel no tiene más opción que fragmentarlo para dominar la región", añadió el secretario, que indicó que Washington se ha puesto bajo el dominio de Israel.

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE.UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del líder supremo israelí, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE.UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares. 

En Portada

Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingot
Nacionales

Devotos acompañan a Jesús Nazareno de la Justicia este domingo

08:05 AM, Mar 01
Irán lanza misil letal contra Israel y deja varios muertos en Beit Shemesht
Internacionales

Irán lanza misil letal contra Israel y deja varios muertos en Beit Shemesh

08:36 AM, Mar 01
El papa urge a detener la espiral de violencia en Oriente Medio antes de que sea irreparablet
Internacionales

El papa urge a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio antes de que sea irreparable

07:50 AM, Mar 01
La Finalissima entre España y Argentina queda aplazadat
Deportes

La Finalissima entre España y Argentina queda aplazada

07:25 AM, Mar 01
Futbolistas extranjeros en Irán buscan ayuda para salir del paíst
Deportes

Futbolistas extranjeros en Irán buscan ayuda para salir del país

07:11 AM, Mar 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSuper BowlMinisterio PúblicoEE.UU.Liga NacionalSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos