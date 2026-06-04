 Putin habló con EE. UU. sobre una operación militar en Cuba
Internacionales

Putin admite que habló con EE. UU. sobre una posible operación militar en Cuba

El presidente ruso no dio mayores detalles, pero reconoció que habló con la parte estadounidense sobre una posible operación militar "a la venezolana" en Cuba.

Compartir:
Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual, EFE
Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con EE. UU. sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo en Venezuela en enero pasado.

"¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin, sin dar más detalles, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Foto embed
Vladimir Putin en su conferencia de prensa anual - EFE

Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de EE. UU.

"En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo", se indica en la nota de Lavrov.

Además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de "desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana", resaltó que para "millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable".

Ante el bloqueo energético de EE. UU. a Cuba, Moscú envió en marzo a La Habana un petrolero con 100 mil toneladas de crudo.

*Con información de EFE

En Portada

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionariost
Nacionales

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionarios

10:39 AM, Jun 04
Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personalt
Nacionales

Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personal

12:04 PM, Jun 04
Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalizaciónt
Nacionales

Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

01:05 PM, Jun 04
Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta t
Deportes

Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta

02:30 PM, Jun 04
¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?t
Deportes

¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?

08:39 AM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar