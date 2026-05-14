 Carolina Flores: Suegra Rompe el Silencio tras Crimen
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Caso Carolina Flores: suegra detenida en Venezuela rompe el silencio tras el crimen

El feminicidio de Carolina Flores Gómez continúa causando indignación. Ahora, autoridades revelaron que la suegra de la joven aseguró que el crimen "fue un accidente".

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Carolina Flores, Instagram
Carolina Flores / FOTO: Instagram

El feminicidio de Carolina Flores Gómez continúa causando indignación. Ahora, autoridades revelaron que la suegra de la joven aseguró que el crimen "fue un accidente" antes de ser encarcelada en Venezuela.

Ahora, autoridades venezolanas dieron a conocer que Erika María "N", suegra de la exreina de belleza y principal acusada del crimen, aseguró que todo "fue un accidente" antes de ser encarcelada en Caracas.

Las declaraciones fueron reveladas por Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, quien explicó parte de las conversaciones sostenidas con la mujer tras su captura.

"Ella hablaba de que eso había sido un accidente", comentó el funcionario durante una transmisión difundida por autoridades venezolanas.

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El desgarrador caso de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, encontrada sin vida a exreina de belleza en su departamento en la lujosa zona de Polanco; suegra es investigada como presunta responsable #JusticiaParaCarolina #Polanco #miss #Caso #Noticias

♬ sonido original - Candrés Peredo

Un crimen que conmocionó a México

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada el pasado 15 de abril dentro de un departamento ubicado en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

La joven era conocida por haber participado en certámenes de belleza juveniles y por haber obtenido el título de Miss Teen Universe Baja California 2017.

Además de su trayectoria en concursos de belleza, Carolina también se desempeñaba como creadora de contenido enfocada en moda y estilo de vida.

El caso generó enorme indignación debido a la brutalidad del crimen y porque el asesinato ocurrió frente a su esposo y su bebé de apenas ocho meses.

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Carolina Flores - Instagram

De acuerdo con las investigaciones, la principal sospechosa es su suegra, Erika María "N", de 63 años, quien presuntamente disparó contra la joven cuando le "pidió una botella de agua", según se logra observar en un video grabado.

Las impactantes grabaciones del caso

Uno de los elementos que más impactó a la opinión pública fue la difusión de videos captados por una cámara de seguridad colocada para vigilar al bebé de la pareja.

En las imágenes filtradas se mira a Carolina y a su suegra antes de que se escucharan varios disparos. Según los reportes, la grabación habría captado seis detonaciones.

También se escucha al esposo de Carolina reclamarle a su madre tras el ataque.

"¿Qué hiciste, mamá?", se escucha en uno de los videos difundidos.

El contenido de las grabaciones intensificó aún más la indignación social y provocó protestas y llamados de justicia en distintas ciudades de México.

La fuga y captura en Venezuela

Tras el feminicidio, Erika María "N" escapó de México y logró viajar a Venezuela realizando escalas internacionales.

Las autoridades detallaron que la mujer ingresó a territorio venezolano el 16 de abril, apenas un día después del crimen.

Según explicó el CICPC, la sospechosa pudo atravesar controles migratorios debido a que la ficha roja de Interpol todavía no había sido emitida en ese momento.

Finalmente, Erika María fue localizada y detenida en Caracas luego de permanecer prófuga durante aproximadamente dos semanas.

Actualmente, las autoridades mexicanas trabajan en el proceso de extradición para que enfrente cargos en México.

"Fue un accidente", asegura la acusada

De acuerdo con Douglas Rico, durante las conversaciones iniciales la mujer insistió en que todo ocurrió accidentalmente.

El funcionario también reveló que la acusada se refirió al arma involucrada como "un juguetico" que pertenecía a su difunto esposo.

"Ella hablaba de un juguetico, no dice un arma de fuego", explicó Rico. Además, señaló que la mujer aseguró no recordar qué ocurrió con el arma después del crimen.

Las declaraciones generaron fuertes críticas en redes sociales, donde miles de usuarios consideran que las pruebas y grabaciones contradicen completamente la versión de un accidente.

El caso abre debate sobre violencia familiar

El feminicidio de Carolina Flores también abrió una fuerte discusión pública sobre la violencia dentro de entornos familiares y las relaciones tóxicas entre familiares políticos.

Familiares de la víctima y colectivos feministas han exigido que el caso no quede impune y que se aplique la pena máxima contra la acusada.

Incluso, personas cercanas a Carolina aseguraron que la relación entre ella y su suegra se habría deteriorado desde el embarazo de la joven.

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