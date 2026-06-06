 Masacre en Perú deja cuatro muertos, entre ellos un niño
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Masacre en Perú deja cuatro muertos, entre ellos un niño de 13 años

Cámaras de seguridad captaron parte del ataque.

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Sicarios atentan contra familia en Perú., Redes sociales.
Sicarios atentan contra familia en Perú. / FOTO: Redes sociales.
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Una violenta masacre sacudió la provincia de Sullana, en la región Piura, Perú, luego de que un grupo armado irrumpiera en una vivienda y asesinara a cuatro integrantes de una familia durante la noche del jueves 4 de junio.

El ataque ocurrió en el sector de Santa Teresita, donde, según las primeras investigaciones, varios hombres armados llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro del inmueble. Vecinos relataron que la ráfaga de disparos provocó momentos de pánico en la zona y aseguraron haber escuchado más de 50 detonaciones.

Cámaras de seguridad captaron parte del ataque. En las imágenes se observa a dos sujetos descender de motocicletas y correr hacia la vivienda antes de comenzar a disparar. Uno de los agresores incluso se detuvo para recargar su arma y continuar atacando a las víctimas.

Identifican a víctimas mortales

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, las víctimas fueron identificadas como Elar Salvador Atoche, Diego Meca Juárez, Jayder Jesús Loro Cornejo y Dayron M. R., un adolescente de 13 años. El menor fue trasladado de emergencia por vecinos al Hospital de Sullana, donde falleció mientras recibía atención médica.

Las autoridades también informaron que dos personas intentaron escapar por los techos de viviendas cercanas durante el ataque, pero fueron alcanzadas por los disparos.

Tras la masacre, peritos y agentes policiales realizaron las diligencias correspondientes en la escena para recabar evidencias y avanzar en la investigación. Mientras tanto, residentes de la zona exigieron mayor presencia policial y militar ante el aumento de hechos violentos en la región.

La Policía confirmó que, como parte de los operativos posteriores al ataque, fueron detenidos varios sospechosos presuntamente vinculados con el crimen. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque e identificar a todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

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