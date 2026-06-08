 Se forma la tormenta tropical Boris, junio 2026
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Se forma la tormenta tropical Boris; provocará lluvias de fuertes a torrenciales

Según el pronóstico, Boris se ubicaría a las 18:00 horas a 50 kilómetros al este-sureste de Acapulco, México, con vientos de 75 kilómetros por hora.

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Se forma la tormenta tropical Boris, junio 2026, CONAGUA
Se forma la tormenta tropical Boris, junio 2026 / FOTO: CONAGUA
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La tormenta tropical Boris, que se formó este lunes en el Pacífico mexicano, sigue avanzando hacia las costas de Guerrero y provocará lluvias de fuertes a torrenciales en el centro, sur y occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas (locales), la tormenta tropical Boris se ubicó a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste del balneario de Acapulco, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento al norte a seis kilómetros por hora, informó el SMN.

Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias torrenciales en el sureste y la costa de Guerrero, así como en el oeste y sur de Oaxaca.

El organismo también prevé lluvias intensas en Colima, el este y sur de Jalisco y el centro, costa y sureste de Michoacán; muy fuertes en el oeste y suroeste del Estado de México, y fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

El SMN advirtió que las lluvias pueden causar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, por lo que pidió atender avisos oficiales y recomendaciones de Protección Civil.

La tormenta tropical Boris generará rachas de noventa a 110 kilómetros por hora en costas de Guerrero; de setenta a noventa en Michoacán y el oeste de Oaxaca, y de cincuenta a setenta en Jalisco y Colima.

El oleaje será de 4 a 5 metros en Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de 3 a 4 metros en Jalisco y Colima.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. informaron que mantienen zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Según el pronóstico de las autoridades mexicanas, Boris se ubicaría a las 18:00 horas a 50 kilómetros al este-sureste de Acapulco, con vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95, antes de degradarse el martes a ciclón postropical en tierra.

*Con información de EFE

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