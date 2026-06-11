 Ecuador elimina impuesto a bebidas durante el Mundial 2026

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Internacionales

Ecuador elimina impuesto a bebidas, como la cerveza, durante el Mundial 2026

Según el presidente Daniel Noboa, en Ecuador todos ya están pensando "más en fútbol que en cualquier otra cosa", lo que, aseguró, es "normal" en un "país futbolero".

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Cervezas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Cervezas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves que se eliminará temporalmente el impuesto a los consumos especiales (ICE) a las bebidas de moderación, como la cerveza, mientras dure el Mundial 2026, que se juega en México, EE. UU. y Canadá.

"De parte del Gobierno también vamos a dar un apoyo extra durante el Mundial 2026, que es que a todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE hasta el 19 de julio", anunció el mandatario de Ecuador durante un evento realizado en un municipio costero del país.

"De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más de 20 %, y cada uno de ustedes va a poder disfrutar del Mundial 2026 de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos", añadió Noboa, que tenía puesta una camiseta de la selección cuando hizo el anuncio.

Según el presidente Noboa, en Ecuador todos ya están pensando "más en fútbol que en cualquier otra cosa", lo que, aseguró, es "normal" en un "país futbolero". "Este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares viendo los partidos", dijo justificando la medida.

El impuesto a los consumos especiales se aplica a determinados bienes y servicios entre los que están bebidas alcohólicas como la cerveza artesanal e industrial.

El Gobierno no ha señalado todavía desde cuánto empezará a regir esta eliminación temporal del tributo.

Noboa hizo este anuncio antes de viajar hacia EE. UU. este mismo jueves para cumplir una agenda oficial hasta el lunes que aún no ha sido difundida por la Presidencia.

Su viaje coincide con la inauguración del Mundial 2026, que en EE.UU. será el viernes, y con el partido que disputará la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil el domingo, en Filadelfia; aunque el Gobierno no ha señalado si estará presente en esos eventos.

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El arquero de la selección de Ecuador, Hernán Galíndez. - FIFA

El mandatario ha sido criticado por el número de viajes internacionales que ha realizado desde que llegó al poder, en noviembre de 2023.

En lo que va del año viajó a República Dominicana, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Suiza y Bélgica.

Sin embargo, Noboa ha minimizado esas críticas, señalando que los viajes que ha hecho han sido para traer inversiones al país y para concretar acuerdos.

*Con información de EFE

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