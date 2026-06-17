Trump sobre acuerdo con Irán: Puede haber “más bombas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que, si Teherán "no se comporta", volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".
"El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años", dijo Trump al inicio de una reunión bilateral con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.
El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que comenzó el lunes y se clausura este miércoles, y a dos días de que Washington y Teherán firmen, como está previsto, dicho memorando en Suiza.
"Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta", añadió el líder republicano.
Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: "No vamos a invertir. Es una historia falsa", añadió.
Evita la catástrofe económica
Trump consideró, no obstante, que el pacto cerrado con Irán evita la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados "y mucho más". "No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7.
Trump estuvo acompañado en su intervención por los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.
"Si no tuviéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado bombas durante otras dos semanas, tres, cuatro, dos años. El estrecho de Ormuz nunca se abriría", añadió el líder republicano.
Según Trump, estos tres días de reuniones en Évian le han permitido discutir los detalles de ese texto con el resto de integrantes del G7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y otros países invitados.
El mandatario consideró que lo que ha hecho debería haber tenido lugar "hace diez años" y habría sido "mucho más fácil y con mucha menos potencia de fuego", y confió en que este pacto con Irán sea el principio de un acuerdo "mucho más amplio a lo largo de Oriente Medio".
*Con información de EFE