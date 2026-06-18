 Elecciones en Perú: Fujimori cerca de la victoria, con ventaja sobre Sánchez

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Mexico MEX
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South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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17/06 20:00 HS
Colombia COL
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
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D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
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Internacionales

Elecciones en Perú: Fujimori cerca de la victoria, con ventaja sobre Sánchez

Será la tercera elección consecutiva en Perú que se decide por unas pocas decenas de miles de votos.

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Elecciones en Perú: Fujimori cerca de la victoria, EFE
Elecciones en Perú: Fujimori cerca de la victoria / FOTO: EFE
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La candidata derechista, Keiko Fujimori, se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al aventajar este jueves en cerca de 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse alrededor de 113.000 votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 7 de junio.

Con el 99,39 % del escrutinio, Fujimori obtiene el 50,1 % de los votos válidos, al sumar 9.158.662 sufragios, frente al 49,9 % de Sánchez, que registra 9.119.096 apoyos.

La diferencia entre ambos es de 39.566, cuando restan por contabilizarse 565 actas con observaciones, que siguen en manos de los jurados electorales, la mayoría de la capital Lima, donde la líder del partido fujimorista Fuerza Popular es la más votada, en detrimento del líder del partido Juntos por el Perú.

Hasta el momento la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) todavía no ha salido a declararse ganadora de la contienda, si bien está próxima a llegar al momento en que su ventaja sea irreversible para su rival.

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Elecciones en Perú: Fujimori cerca de la victoria - EFE

Tampoco Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha salido a reconocer una derrota y, por el contrario, ha convocado para este viernes a sus seguidores a movilizarse contra los resultados, al considerar que hubo supuestas irregularidades en el voto exterior.

Fujimori tiene todo de cara para ser elegida presidenta de Perú en su cuarto intento, luego de haber sido derrotada en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores ante el izquierdista Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el izquierdista Pedro Castillo (2021).

Será la tercera elección consecutiva en Perú que se decide por unas pocas decenas de miles de votos, después de que Kuczynski y Castillo ganasen a Fujimori por una exigua diferencia de apenas 40.000 votos.

Así, el fujimorismo volverá a gobernar en Perú veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón tras descubrirse un gigantesco escándalo de corrupción en el aparato estatal a cargo de su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos.

Keiko Fujimori hizo una campaña con una reivindicación absoluta del gobierno de su padre, alabado por unos por sentar las bases del crecimiento económico del país y derrotar a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero denostado por otros por los delitos de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno y la corrupción.

A la elección del pasado 7 de junio estaban convocados a las urnas más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política con ocho presidentes en ese tiempo, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

*Con información de EFE

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