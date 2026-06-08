 Elecciones en Perú: Sánchez adelanta a Fujimori en escrutinio
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Elecciones en Perú: Sánchez adelanta a Fujimori en escrutinio

Pese a que los resultados a pie de urna de la tarde del domingo daban una apretada victoria a Fujimori, horas más tarde, las proyecciones de conteo rápido integral vaticinaban que la diferencia entre ambos candidatos se iba a reducir a niveles mínimos a medida que avanzara el escrutinio.

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Elecciones en Perú, EFE
Elecciones en Perú / FOTO: EFE
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El candidato izquierdista, Roberto Sánchez, adelantó este lunes a la derechista, Keiko Fujimori, al alcanzarse el 93,92 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones en Perú, celebradas el domingo, tras haber neutralizado una desventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.

Con el 93,92 % de las actas contabilizadas, Sánchez obtiene el 50,008 % de los votos válidos al recibir 8.790.560 votos, frente al 49,992 % de Fujimori, que suma 8.787.618 sufragios.

Aún falta por escrutarse el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada; además de votos de zonas rurales, en los que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Sánchez; a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas, pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.

Con una diferencia de unos 3.000 votos a favor de Sánchez sigue el empate técnico entre ambos, que se tendrá que resolver en las 4.123 actas pendientes de ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que equivale al 4,4 % del total de 92.766.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - EFE

Pese a que los resultados a pie de urna de la tarde del domingo daban una apretada victoria a Fujimori, horas más tarde, las proyecciones de conteo rápido integral vaticinaban que la diferencia entre ambos candidatos se iba a reducir a niveles mínimos a medida que avanzara el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelantara a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibía un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

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La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (c) celebra junto a simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú) - EFE/ Paul Vallejos

Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia" y consideró que es "el momento de la defensa del voto", por lo que pidió a sus delegados "exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo".

Por su parte, Fujimori afirmó que "hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo" y expresó que respetará el resultado.

Este lunes, reiteró su llamado a la "tranquilidad y serenidad" para esperar a completar el conteo, cuyos resultados aseguró que respetará "sean los que sean", después de que en las elecciones de 2021, en las que perdió por 40.000 votos contra el exmandatario Pedro Castillo, denunciara sin pruebas un fraude en su contra.

*Con información de EFE

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