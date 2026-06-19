 Ola de calor en Francia: Temperaturas en junio 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

Alarma en Francia: Ola de calor podría igualar a la que dejó miles de muertos

“Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados”, alertó la directora de Météo France, Sophie Voirin.

Compartir:
Ola de calor en Francia 2026, Météo France
Ola de calor en Francia 2026 / FOTO: Météo France
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15 mil personas, pero será "más precoz", advirtió este viernes la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa.

"Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados", alertó Voirin.

La directora de Météo France señaló que varios departamentos podrían pasar el domingo (21 de junio) al estado de máxima alerta por calor, el rojo, en un momento en el que más de la mitad de ellos está en alerta naranja, la segunda más grave.

Termómetros superan los 36 grados

Los termómetros superaron puntualmente los 36 grados este viernes en algunos puntos del interior de Francia, como en París, en medio de la ola de calor. La máxima en París llegó esta tarde a 36,7 grados y también se superó el umbral de los 36 grados en otras ciudades como Saint Dizier, en el noreste.

Las máximas más elevadas se registraron en la región de la capital, en el interior de la Provenza (el termómetro subió en algunos lugares hasta más de 35 grados), en el valle del Loira, en el valle del Ródano (34,3 grados en Lyon) o en el suroeste (34,4 grados en Burdeos y 34,7 en Dax).

Esas temperaturas contrastan con las máximas que se registraron en algunas ciudades de la costa Atlántica, en particular en Bretaña y Normandía: 21,8 en Brest o 19,8 en Cherburgo.

Météo France prevé que este sábado las temperaturas más altas en Francia se darán en el cuadrante noreste y en el interior de la Provenza, donde los termómetros se situarán entre 36 y 38 grados. De forma general, en el resto del interior del país la horquilla será de 33 a 36 grados.

Las cosas irán a peor ya el domingo, con más de 36 grados en todo el interior de Francia y de 38 a 40 grados en una amplia franja del suroeste al noreste. Las mínimas allí no bajarán de 20 grados y podrían quedarse por encima de los 25 en algunos puntos localizados, como la zona de Burdeos o el área metropolitana de París.

El lunes los servicios meteorológicos estiman que se superarán los 40 grados en varias grandes ciudades como Burdeos (43), Limoges (41) o Rennes (41), y se quedarán en torno a ese umbral en otras como Toulouse (40), Lyon (40) o París (39).

Météo France ha activado la alerta naranja en 60 del centenar de departamentos del país para el sábado y ha advertido de que probablemente habrá que declarar la alerta roja en algunos de ellos el domingo.

Ante esa situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha decidido poner en marcha desde el sábado un centro interministerial de crisis por la canícula.

En París, el alcalde, Emmanuel Grégoire, indicó que todos los parques y jardines van a permanecer abiertos las 24 horas del día durante este episodio de calor, que se extenderán los horarios de las piscinas hasta las 8 de la tarde y también se ampliarán los horarios de baño en el canal de Saint Martin.

Grégoire indicó que el Ayuntamiento ha encargado 1 mil 200 aparatos de climatización para las escuelas de la ciudad, que deberían estar disponibles durante la semana próxima, y que a partir del lunes se repartirán 150 en escuelas de preescolar particularmente calurosas.

*Con información de EFE

En Portada

Alcalde recurre a la CC para frenar desfile de Orgullo Antiguat
Nacionales

Alcalde recurre a la CC para frenar desfile de "Orgullo Antigua"

03:11 PM, Jun 19
Vecinos propinan paliza y arrojan a barranco a dos hombres por intentar robar dentro de viviendat
Nacionales

Vecinos propinan paliza y arrojan a barranco a dos hombres por intentar robar dentro de vivienda

12:03 PM, Jun 19
Alarma en Francia: Ola de calor podría igualar a la que dejó miles de muertost
Internacionales

Alarma en Francia: Ola de calor podría igualar a la que dejó miles de muertos

02:24 PM, Jun 19
Anuncian manifestación en rechazo a reelección de Mazariegos en la Usact
Nacionales

Anuncian manifestación en rechazo a reelección de Mazariegos en la Usac

10:21 AM, Jun 19
El gesto del jugador de Catar tras brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en Mundial 2026 t
Universo Futbol

El gesto del jugador de Catar tras brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en Mundial 2026

03:55 PM, Jun 19

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar