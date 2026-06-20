 Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y acusa a EE. UU. de incumplir acuerdo de paz

Por qué Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y qué impacto tendría.

Compartir:
Estrecho de Ormuz, EFE
Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas, apenas tres días después de que el paso fuera reabierto en el marco de acuerdos destinados a disminuir las tensiones en Medio Oriente.

Las Fuerzas Armadas iraníes justificaron la medida al señalar que Estados Unidos no logró frenar los recientes ataques de Israel contra territorio libanés, hechos que, según Teherán, representan una violación a los compromisos alcanzados durante las negociaciones de paz impulsadas esta semana.

La decisión supone la primera gran crisis entre Washington y Teherán desde la firma del memorando de entendimiento que puso fin al conflicto entre ambos países a inicios de la semana.

El anuncio se produjo un día después de que Israel y Hezbolá alcanzaran un nuevo acuerdo de cese al fuego con mediación de Qatar, Estados Unidos e Irán. La tregua fue pactada tras una intensa jornada de enfrentamientos en el sur de Líbano, desencadenada por un ataque contra un tanque israelí cerca de Tebnit, en el que murieron cuatro soldados israelíes, entre ellos un teniente coronel.

Israel atribuyó la ofensiva a Hezbolá 

Israel atribuyó la ofensiva a Hezbolá y respondió con bombardeos sobre distintos objetivos en el sur y el este de Líbano. Autoridades libanesas reportaron al menos 21 fallecidos, decenas de heridos y miles de desplazados.

Las autoridades iraníes sostienen que la nueva escalada rompió los compromisos asumidos en las conversaciones promovidas por Estados Unidos, por lo que consideraron necesario volver a cerrar el estrecho de Ormuz.

La crisis ocurre mientras representantes del presidente estadounidense Donald Trump permanecen en Suiza con la intención de iniciar una nueva ronda de negociaciones nucleares con Irán, aunque la delegación iraní aún no se ha presentado.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada podría impactar los mercados energéticos internacionales.

En Portada

Frustran ingreso de videojuegos y routers en cárcel de Escuintlat
Nacionales

Frustran ingreso de videojuegos y routers en cárcel de Escuintla

09:45 AM, Jun 20
Ingreso de humedad favorecerá las lluvias para el fin de semanat
Nacionales

Ingreso de humedad favorecerá las lluvias para el fin de semana

09:32 AM, Jun 20
PNC y Ejército realizan patrullajes en distintos puntos del paíst
Nacionales

PNC y Ejército realizan patrullajes en distintos puntos del país

11:17 AM, Jun 20
Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y acusa a EE. UU. de incumplir acuerdo de pazt
Internacionales

Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y acusa a EE. UU. de incumplir acuerdo de paz

01:15 PM, Jun 20
Exfutbolista argentino atraviesa delicado momento de salud tras sufrir complicación cardíacat
Universo Futbol

Exfutbolista argentino atraviesa delicado momento de salud tras sufrir complicación cardíaca

03:31 PM, Jun 20

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar