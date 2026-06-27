Avioneta se estrella contra el edificio más alto de Beijing

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una avioneta se estrelló este viernes contra la fachada de la CITIC Tower, el edificio más alto de Pekín, China, provocando la caída de escombros y restos de la aeronave sobre calles del distrito financiero de la capital.
Las grabaciones, compartidas por usuarios en distintas plataformas, muestran fragmentos de la estructura desprendiéndose desde decenas de pisos de altura, así como lo que aparenta ser la sección de cola del aparato. En otras imágenes también se observan daños en vehículos estacionados en la vía pública.
Testigos relataron escenas de pánico tras el impacto, mientras trabajadores y visitantes eran evacuados del rascacielos de 109 pisos, conocido popularmente como China Zun. Equipos de bomberos, policías y paramédicos acudieron al lugar y acordonaron varias calles del distrito central de negocios de Pekín.
No hay información sobre posibles vícitimas
Hasta el momento, las autoridades chinas no han informado sobre víctimas ni han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Medios internacionales señalaron que, durante las primeras horas posteriores al incidente, la policía local evitó pronunciarse sobre el caso.
Las imágenes difundidas en internet sugieren que la aeronave involucrada podría ser un avión ligero deportivo Sunward SA 60L Aurora, fabricado en China y presuntamente operado por una empresa de aviación general dedicada al entrenamiento de pilotos, vuelos recreativos y fotografía aérea. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Datos de vuelo publicados en línea y aún sin verificar indicarían que la avioneta siguió una trayectoria inusual antes del impacto, según reportó The New York Times.
La CITIC Tower fue inaugurada en 2018, alberga la sede del conglomerado estatal CITIC Group y es considerada uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de la capital china.