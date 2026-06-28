 Milagroso rescate de un bebé y su madre en Venezuela

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Milagroso rescate de un bebé y su madre en Venezuela

Bebé de nueve meses y su madre son rescatados con vida tras quedar atrapados por los terremotos en Venezuela.

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Bebé de nueve meses y su madre son rescatados con vida tras quedar atrapados por los terremotos en Venezuela., Captura de pantalla video de X.
Bebé de nueve meses y su madre son rescatados con vida tras quedar atrapados por los terremotos en Venezuela. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Las labores de búsqueda y rescate continúan en Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, una tragedia que ha dejado más de mil 400 personas fallecidas, miles de desaparecidos y centenares de edificios colapsados. En medio de la devastación, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a un bebé de nueve meses y a su madre, quienes permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que este sábado 27 de junio, integrantes del equipo de rescate USA-01, en coordinación con bomberos locales, localizaron y rescataron al menor y a su madre de una estructura colapsada.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los rescatistas trabajando entre los restos del edificio hasta sacar con vida al bebé, quien fue entregado de inmediato a personal médico. Minutos después, los equipos de emergencia también lograron rescatar a su madre.

La madre  presentaba únicamente heridas leves

De acuerdo con las autoridades, la mujer presentaba únicamente heridas leves. Tanto ella como su hijo fueron trasladados a un lugar seguro para recibir atención médica y, tras ser evaluados, se confirmó que ninguno presentaba lesiones de gravedad ni su vida corría peligro.

El rescate de ambos se suma a otros hallazgos con vida registrados durante las últimas horas. Los cuerpos de emergencia también lograron salvar a un niño de 11 años y a otro recién nacido que permanecían atrapados entre los escombros, alimentando la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Pese a estos rescates, la tragedia continúa agravándose. Las autoridades venezolanas han confirmado más de mil 400 fallecidos, mientras miles de personas siguen desaparecidas. Además, las réplicas continúan dificultando las labores de búsqueda y remoción de escombros en las zonas más afectadas.

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