Sube la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Cuatro días después de los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades informaron que el saldo provisional asciende a al menos 1 mil 450 personas fallecidas y más de 3.150 heridas, mientras decenas de miles continúan desaparecidas o son buscadas por sus familiares.
Las labores de rescate se concentran en las zonas más afectadas, donde participan rescatistas venezolanos junto a delegaciones internacionales. Según datos oficiales, más de 2 mil 600 especialistas de otros países colaboran en las operaciones para localizar personas con vida.
El funcionario Rodríguez calificó el momento como "horas críticas" para los trabajos de búsqueda y destacó que cada rescate representa el esfuerzo conjunto de miles de personas. Asimismo, recordó que el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas, de acuerdo con el más reciente balance ofrecido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
774 edificios resultaron dañados
Las autoridades también informaron que 774 edificios resultaron dañados, de los cuales 189 colapsaron completamente. Además, 38 hospitales presentan afectaciones y más de 1.600 estructuras, entre ellas puentes y carreteras, sufrieron daños de distinta magnitud.
Mientras tanto, la NASA informó que sus satélites están proporcionando imágenes y datos que permiten evaluar el desplazamiento del terreno causado por los terremotos, información que sirve de apoyo para los equipos de emergencia y los especialistas que analizan el impacto del desastre.
En el ámbito político, la líder opositora María Corina Machado anunció que regresará "muy pronto" a Venezuela para acompañar a la población afectada por la tragedia.
Las autoridades mantienen desplegados a más de 14.000 miembros del Ejército y la Policía en el estado de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos, donde continúan las tareas de rescate y el acceso permanece restringido para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.