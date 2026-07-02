Robo y drogas: hombre arrastra perro K-9 con camión robado

Un incidente insólito sacudió Oklahoma City cuando un hombre que conducía un camión de mudanzas robado arrastró a un oficial K-9 varios metros por la carretera, mientras intentaba escapar de la policía tras una parada de tráfico.
El hecho ocurrió el lunes, 29 de junio, cuando agentes de la policía localizaron un camión de mudanzas que había sido reportado como robado. Tras interceptar el vehículo, los oficiales establecieron contacto con el conductor, identificado como Jose Balderas, de 35 años. Aunque en un primer momento Balderas descendió del camión, rápidamente regresó a la cabina e intentó huir nuevamente, desencadenando una persecución inusual e inesperada.
Persecución y despliegue de K-9 Dash
Para detenerlo, el sargento Moore desplegó a K-9 Dash, un perro policía entrenado especialmente para estas situaciones. El can se lanzó sobre Balderas y se aferró con fuerza a su pierna mientras este intentaba poner el vehículo en marcha. Sin soltar su agarre, Dash fue arrastrado por la carretera después de que Balderas aceleró, llevando consigo tanto al perro como a su manejador durante los primeros instantes del escape.
La correa que sujetaba a Dash y a su adiestrador terminó por romperse bajo la fuerza de la maniobra, permitiendo que el hombre se alejase temporariamente mientras el perro era arrastrado a lo largo de una distancia considerable.
Imágenes capturadas por la policía
La policía difundió grabaciones de la cámara corporal que capturan el momento en que K-9 Dash fue arrastrado sobre el asfalto, rodando varias veces antes de finalmente soltar la presa. Las imágenes muestran la intensidad y peligrosidad del momento, así como la valentía del animal al aferrarse incluso en circunstancias adversas. El despliegue del perro fue un recurso clave para tratar de frenar el intento de fuga del delincuente.
Tras ser soltado, Dash recibió atención médica inmediata. El informe de las autoridades confirmó que sufrió graves heridas y raspaduras en la carretera, pero los veterinarios esperan una recuperación total para el oficial canino, que ya es considerado parte fundamental del equipo policial local.
Detención del sospechoso y cargos
Mientras tanto, la policía logró detener finalmente a Balderas después de una breve persecución adicional. Al momento de su arresto, enfrentó varios cargos, incluyendo maltrato a un perro policial, intento de evasión, posesión de metanfetamina y manejo de un vehículo robado.
La respuesta rápida de la policía y la valentía del K-9 Dash evitaron que la situación escalara, pero evidenciaron los riesgos que enfrentan tanto los agentes humanos como sus compañeros de cuatro patas al enfrentar incidentes de esta naturaleza.
La comunidad local y la fuerza policial han mostrado su apoyo a Dash, reconociendo su entrega y coraje al desempeñar su labor, y aguardando con expectativa su regreso tras la recuperación.