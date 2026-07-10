 Trump dice que ordenó bombardear Irán si es asesinado

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Trump dice que ordenó bombardear Irán a “niveles nunca vistos” si es asesinado

“He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen”, advirtió el mandatario estadounidense.

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7, EFE
Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

"Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos", declaró Trump en una entrevista con The New York Post. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", enfatizó.

Trump respondió así a informaciones de prensa según las cuales Israel puede haber advertido a EE. UU. de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.

No obstante, en la misma entrevista el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: "No, no. Israel no ha dicho nada. No, no", afirmó. "He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?". "Espero que me echen de menos", agregó, en tono irónico, al ser preguntado ante la posibilidad de un magnicidio.

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Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear - EFE

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

Trump ya había reconocido el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán, y vinculó esas amenazas con el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani, en 2020, en una operación ordenada durante su primer mandato.

Por otro lado, Irán enterró este jueves al líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, el pasado 28 de febrero.

Una vez más, no apareció en público su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto desde el 28 de febrero ni tampoco desde que el 8 de marzo fue designado líder supremo, y sobre cuyo estado de salud no han cesado de circular todo tipo de rumores.

*Con información de EFE

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