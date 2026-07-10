Trump anuncia que mantendrá negociaciones con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que EE. UU. mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.
"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", dijo Trump en su red Truth Social.
EE. UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.
Teherán sostiene que las acciones estadounidenses "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.
Petróleo baja tras anuncio de Trump
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 0,93 %, hasta 71,41 dólares el barril, tras anunciar Trump que su país e Irán seguirán negociando.
Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,67 dólares respecto al cierre anterior.
En el conjunto de la semana, el barril de Texas se revaloriza un 4 %, principalmente por la reanudación de hostilidades.
En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) constató hoy que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por Ormuz se disparó en junio gracias al alto el fuego EE. UU.-Irán, y puntualizó que la nueva escalada ensombrece las buenas perspectivas de oferta ligadas a un acuerdo de paz.
*Con información de EFE