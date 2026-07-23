Espuma marina cubre playa en Chile como nieve: fenómeno asombroso

Las costas de Huasco, en el norte de Chile, ofrecieron un espectáculo visual inusual al amanecer, del pasado 22 de julio, cubiertas por una densa capa de espuma marina que transformó el paisaje en una escena invernal. Este fenómeno natural, que rápidamente capturó la atención de residentes y visitantes, generó comparaciones con playas nevadas, aunque su origen es puramente oceánico. El evento se difundió velozmente en redes sociales, donde la comunidad expresó su asombro ante la magnitud y belleza de la transformación costera.
Un Manto Blanco en Huasco
Durante las primeras horas del día, una gruesa capa de espuma se extendió a lo largo de la orilla de Huasco, creando un panorama completamente blanco que evocaba la imagen de una playa cubierta de nieve. La inusual vista atrajo a curiosos y fotógrafos, quienes documentaron la extensa capa que cubría la arena y las rocas, alterando drásticamente el aspecto habitual del litoral. La densidad y el volumen de la espuma fueron tales que se convirtió en un punto de interés instantáneo para quienes se encontraban en la zona.
La sorpresa fue palpable entre los habitantes y turistas. Muchos no dudaron en capturar el momento con sus teléfonos, compartiendo imágenes y videos que mostraban la magnitud del fenómeno. Estas publicaciones se viralizaron rápidamente, generando un debate sobre la causa de este "manto blanco" y si se trataba de algo peligroso o meramente estético. La similitud con un paisaje invernal, en una región costera, añadió un elemento de fascinación al suceso.
La Explicación Científica Detrás del Fenómeno
Expertos en oceanografía y biología marina no tardaron en ofrecer una explicación para este llamativo evento. Confirmaron que se trata de un fenómeno natural conocido como espuma marina, el cual se forma bajo condiciones específicas. La clave reside en la alta concentración de materia orgánica disuelta en el agua del mar, proveniente principalmente de la descomposición de algas, fitoplancton y otros microorganismos marinos.
Cuando esta materia orgánica, rica en proteínas y lípidos, se mezcla con el aire debido a la fuerte agitación de las olas y la acción del viento, actúa como un agente espumante. Las burbujas de aire quedan atrapadas y estabilizadas por estas sustancias orgánicas, dando lugar a la formación de grandes volúmenes de espuma. Este proceso es similar al que ocurre al batir claras de huevo, donde las proteínas atrapan el aire.
Los especialistas recalcaron que, en este caso particular de Huasco, la espuma marina es un evento natural e inofensivo. No representa ningún riesgo para la salud de las personas ni para el ecosistema marino local, ya que no se asocia con la presencia de contaminantes o toxinas. Es una manifestación de la dinámica natural del océano, que ocasionalmente nos regala paisajes tan sorprendentes como este.
Fenómenos como el observado en Huasco no son exclusivos de Chile y se han registrado en diversas partes del mundo, especialmente en áreas con alta productividad biológica marina y condiciones meteorológicas que favorecen la agitación del agua. La recurrencia de estos eventos, aunque no siempre con la misma magnitud, subraya la complejidad y la belleza de los procesos naturales oceánicos.
La aparición de esta densa capa de espuma en las costas chilenas sirve como un recordatorio de la constante interacción entre los elementos naturales y la capacidad del planeta para crear escenarios que desafían nuestras expectativas, invitándonos a observar y comprender mejor los misterios de la naturaleza.