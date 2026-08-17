Fiesta de cumpleaños acaba en hospital: 11 personas afectadas

Una celebración de cumpleaños terminó en el hospital para 11 personas, entre ellas siete menores de edad, luego de que los asistentes consumieran un pastel durante una reunión en Nalasopara Este, en el distrito de Palghar, India.
El incidente ocurrió en el edificio Neelkantheshwar, ubicado en Takipada, donde se celebraba el cumpleaños de una mujer de 25 años. Durante la reunión, varios menores del vecindario llegaron al lugar con un pastel que posteriormente fue compartido entre los asistentes.
Pocas horas después de consumir el postre comenzaron los malestares. Algunos menores presentaron ardor en el pecho y vómitos, mientras otros afectados reportaron dolor abdominal, dolor de cabeza y diarrea. Ante el aumento de los síntomas, las personas fueron trasladadas al Hospital Vijayalaxmi para recibir atención médica.
Los hospitalizados
En total, siete menores y cuatro adultos fueron atendidos. Tres de los pacientes permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque los reportes médicos indicaron que se encontraban estables y que ninguno estaba en condición grave.
El caso tomó un giro inesperado cuando algunos de los afectados aseguraron haber encontrado una lagartija muerta dentro del pastel mientras lo consumían. Sin embargo, este señalamiento todavía no ha sido confirmado oficialmente y las autoridades deberán determinar si existió contaminación del alimento y si esta tuvo relación con los padecimientos.
Tras recibir el reporte, funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Palghar inspeccionaron el establecimiento relacionado con el pastel y recolectaron cinco muestras para someterlas a análisis de laboratorio.
Los resultados serán determinantes para establecer qué provocó las intoxicaciones y si existieron irregularidades sanitarias en la elaboración o manipulación del producto. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación y los afectados continúan bajo observación médica.