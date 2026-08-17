 Fiesta de cumpleaños acaba en hospital: 11 personas afectadas
Internacionales

Lo que era una fiesta de cumpleaños terminó con 11 personas en el hospital

Fiesta de cumpleaños termina varias personas son hospitalizadas tras comer pastel.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una celebración de cumpleaños terminó en el hospital para 11 personas, entre ellas siete menores de edad, luego de que los asistentes consumieran un pastel durante una reunión en Nalasopara Este, en el distrito de Palghar, India.

El incidente ocurrió en el edificio Neelkantheshwar, ubicado en Takipada, donde se celebraba el cumpleaños de una mujer de 25 años. Durante la reunión, varios menores del vecindario llegaron al lugar con un pastel que posteriormente fue compartido entre los asistentes.

Pocas horas después de consumir el postre comenzaron los malestares. Algunos menores presentaron ardor en el pecho y vómitos, mientras otros afectados reportaron dolor abdominal, dolor de cabeza y diarrea. Ante el aumento de los síntomas, las personas fueron trasladadas al Hospital Vijayalaxmi para recibir atención médica.

Los hospitalizados 

En total, siete menores y cuatro adultos fueron atendidos. Tres de los pacientes permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque los reportes médicos indicaron que se encontraban estables y que ninguno estaba en condición grave.

El caso tomó un giro inesperado cuando algunos de los afectados aseguraron haber encontrado una lagartija muerta dentro del pastel mientras lo consumían. Sin embargo, este señalamiento todavía no ha sido confirmado oficialmente y las autoridades deberán determinar si existió contaminación del alimento y si esta tuvo relación con los padecimientos.

Tras recibir el reporte, funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Palghar inspeccionaron el establecimiento relacionado con el pastel y recolectaron cinco muestras para someterlas a análisis de laboratorio.

Los resultados serán determinantes para establecer qué provocó las intoxicaciones y si existieron irregularidades sanitarias en la elaboración o manipulación del producto. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación y los afectados continúan bajo observación médica.

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismo

11:49 AM, Ago 17
Presidente de postuladora para Contralor: El punto crítico va a ser la tabla de gradaciónt
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: "El punto crítico va a ser la tabla de gradación"

10:47 AM, Ago 17
Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestalest
Nacionales

Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

01:05 PM, Ago 17
Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agostot
Nacionales

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

09:50 AM, Ago 17
Rodri asegura que es un sueño llegar al Barcelonat
Deportes

Rodri asegura que es "un sueño" llegar al Barcelona

12:56 PM, Ago 17

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosArgentinaPNC#liganacional#ViralesMundial2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar