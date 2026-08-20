VIDEOS: Sismo de magnitud 7,2 en Perú, agosto 2026

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves 20 de agosto la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, sin que, de momento, se reporten daños ni víctimas.
El Instituto Geofísico de Perú (IGP) detalló que el sismo se registró a las 13:00 horas (locales) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros.
El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.
Testigos captaron en videos el momento del temblor.
El primer informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señalaba que, hasta el momento, no se reportaban daños por el sismo, que fue percibido como "fuerte". La gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos "críticos", según adelantó el presidente del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Tavera.
En ese sentido, el primer reporte del Indeci señaló que "unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento".
A su turno, el jefe del Indeci, Luis Vásquez, confirmó en la emisora RPP que aún no se han reportado daños, aunque se encuentran a la espera de más información "validada y certera".
"Hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño; sin embargo, estamos tratando de buscar información de los lugares más cercanos, porque son caseríos que están alejados tanto en Ayacucho e Ica, con la finalidad de ver si ha habido daños ahí en la población", remarcó Vásquez.
Advirtió, sin embargo, que en esas zonas las viviendas normalmente son de material rústico, lo que las hace más propensas a colapsar ante situaciones de movimientos sísmicos.
*Con información de EFE