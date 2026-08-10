Guatemala se solidariza con Colombia tras el fuerte sismo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, manifestó su solidaridad a Colombia por el fuerte sismo de magnitud 7,4 que se registró este lunes, 10 de agosto, que ha dejado personas fallecidas y heridas, así como múltiples daños materiales en varias ciudades del centro del país.
Asimismo, el funcionario envió su apoyo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y expresó la disposición de la nación centroamericana para contribuir en lo posible en términos de aliviar la crisis que ha generado este temblor.
"Estamos siguiendo con preocupación el fuerte sismo de esta mañana en Colombia. Al presidente @ABDELAESPRIELLA, y al pueblo colombiano, expreso toda mi cercanía y solidaridad, en nombre del pueblo de Guatemala. Estaremos atentos y dispuestos a brindar la ayuda que se nos solicite", escribió en su cuenta de X.
De igual forma, el mandatario compartió durante a conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) está en contacto con las autoridades de protección civil colombianas para verificar el momento que haya un llamamiento de ayuda internacional. Según dijo, mientras tanto, se avanza en informarles las disponibilidades que tiene Guatemala al respecto.
Fuerte sismo deja fallecidos, heridos y múltiples daños
El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas. Además, al menos 20 personas fallecieron en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro del territorio colombiano.
Asimismo, siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Y se identificaron graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.
Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.