Exoficial de policía paga fianza por abuso sexual de cadáver

Un exoficial del Departamento de Policía de Knoxville, identificado como Shigeki Nagamoto, de 38 años, enfrenta cargos luego de que una investigación estableciera que incurrió en actos de carácter sexual con el cadáver de una mujer en la escena de su fallecimiento en diciembre de 2024.
La acusación formal, firmada por la fiscal de distrito Charme Allen, detalla que Nagamoto será juzgado en Tennessee por abuso de un cadáver. El caso proviene de una investigación de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI), la cual inició sus indagaciones en junio.
De acuerdo con la TBI, la evidencia muestra que Nagamoto expuso y tocó el cuerpo de la víctima en el lugar del incidente. Tras conocer la acusación, el exoficial se entregó de manera voluntaria y quedó bajo custodia en la cárcel del Condado de Knox, donde le fijaron una fianza de 10,000 dólares.
Entre los testigos que presentarán pruebas en las primeras fases del proceso están representantes del Centro Forense Regional del Este de Tennessee, funcionarios de la TBI y el custodio de registros del 911, quienes aportarán datos relevantes sobre el incidente ocurrido en 2024.
Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha en que el caso será presentado ante los tribunales.