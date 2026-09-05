Explosiones en cuartel militar de Bolivia: Videos impactantes

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de tensión que se vivieron en Viacha, Bolivia, luego de una doble explosión registrada dentro de un cuartel militar, donde se almacenaban materiales pirotécnicos y explosivos.
Las imágenes muestran grandes columnas de humo elevándose sobre la zona después de las detonaciones, mientras el incendio provocado por el incidente podía observarse desde distintos puntos de la ciudad. La magnitud de las explosiones también quedó reflejada en grabaciones compartidas en redes sociales.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas del viernes 4 de septiembre, en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 "Libertador Simón Bolívar", ubicado a poco más de 20 kilómetros de La Paz.
Fallecidos, heridos y desaparecidos
La emergencia dejó, hasta el momento, un saldo oficial de dos personas fallecidas, 81 heridas y siete desaparecidas. Los dos fallecidos y algunas de las personas que permanecen desaparecidas pertenecían al personal militar que trabajaba en las instalaciones.
La onda expansiva alcanzó zonas habitacionales cercanas al complejo, provocando daños en viviendas, entre ellos vidrios rotos y puertas afectadas.
Las autoridades todavía investigan las causas del siniestro. Los primeros informes señalan que la primera explosión estaría relacionada con pólvora negra utilizada en material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda detonación de mayor magnitud, cuyo origen aún es investigado.
Entre los heridos hay civiles, militares y policías, quienes fueron trasladados a centros médicos de Viacha, El Alto y La Paz. Una menor sufrió quemaduras de tercer grado, según los reportes iniciales.
Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, los videos del incidente siguen circulando en redes sociales y permiten dimensionar la fuerza de las detonaciones que sacudieron el recinto militar y sus alrededores.