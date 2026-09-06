Explosión de pirotecnia en fiestas patronales deja nueve muertos

Al menos nueve personas murieron y más de una veintena resultaron heridas luego de una explosión de pirotecnia registrada durante las fiestas patronales de la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México.
El estallido ocurrió la noche del sábado en una recámara ubicada dentro de la iglesia del poblado, mientras se desarrollaban las actividades religiosas en honor a Nuestra Señora de la Luz. La fuerza de la explosión provocó el derrumbe de una parte de la estructura y dejó a varias personas atrapadas entre los escombros.
Tras la emergencia, cuerpos de socorro se desplazaron hasta el lugar para iniciar las labores de rescate. Personal de Protección Civil y Bomberos de distintos municipios, junto con integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y agentes de la Policía Estatal, participaron en las tareas.
Heridos fueron trasladados a hospitales cercanos
Para remover los restos de la estructura fue necesario utilizar maquinaria pesada. En medio de la oscuridad, pobladores también colaboraron con los equipos de emergencia, mientras grandes lámparas permitían avanzar en la búsqueda de posibles sobrevivientes.
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México informó que activó sus protocolos para atender a las personas afectadas. Entre los lesionados se encuentran niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, según una lista difundida en redes sociales.
La Diócesis de Atlacomulco confirmó además que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos. Ambos fueron trasladados a un hospital y, de acuerdo con la información difundida por la diócesis, se encuentran fuera de peligro.
La tragedia generó llamados de auxilio en redes sociales para solicitar mayor apoyo médico. Mientras continúan las labores de atención y rescate, familiares y habitantes de la comunidad enfrentan las consecuencias de la explosión ocurrida durante una celebración patronal.