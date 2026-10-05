 Identifican a ocupantes de avión desaparecido en Massachusetts
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Identifican a ocupantes del avión desaparecido en Massachusetts

La Guardia Costera de EE. UU. suspendió el domingo la búsqueda de los seis ocupantes después de localizar un campo de restos del avión frente a la costa de Nantucket.

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Avión Gulfstream, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Avión Gulfstream / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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Una mujer y su hijo, ambos ciudadanos de Bermudas, fueron identificados este lunes como los dos pasajeros de un avión desaparecido frente a las costas de Massachusetts cuando se dirigía a Boston desde las islas Bermudas.

Se trata de Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo, Sergio Wayne Lottimore, de 41, según la Policía de Bermudas, en una información recogida por The Boston Globe.

El diario indica que, aunque se había informado de que a bordo del avión viajaban un paciente y un familiar, no estaba claro inicialmente cuál de los dos era el paciente ni si ambos viajaban a Boston para recibir tratamiento médico.

En el avión Gulfstream G100, de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, viajaban seis personas, cuatro de ellas empleados de la compañía, según confirmó la empresa con sede en Hamilton, Ontario.

La Guardia Costera suspendió el domingo la búsqueda de los seis ocupantes después de localizar un campo de restos del avión frente a la costa de Nantucket. La empresa operadora sostiene que los seis fallecieron, aunque no aún se han recuperado sus cuerpos.

El aparato, construido por Israel Aerospace Industries en 1996 y trasladado a Canadá en 2012, desapareció mientras volaba desde Bermudas hacia Boston.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó este lunes en un comunicado que "se está determinando la jurisdicción de investigación apropiada".

*Con información de EFE

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