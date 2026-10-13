 Trump defiende acuerdo para suministrar diésel ruso
Internacionales

Trump defiende acuerdo para suministrar diésel ruso

Trump defendió en la Casa Blanca que el acuerdo no es solo para EE. UU. y que esta fuente de energía “está siendo liberada al mundo”.

Compartir:
Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este martes el acuerdo con Rusia para suministrar diésel ruso a los mercados internacionales, que ha supuesto la flexibilización de sanciones a Moscú y ha generado descontento entre las filas republicanas.

Trump defendió en la Casa Blanca que el acuerdo no es solo para EE. UU. y que esta fuente de energía "está siendo liberada al mundo" al tiempo que reprochó los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas por no "ser una cosa muy buena".

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

Varios legisladores del partido republicano, entre ellos cuatro senadores, se pronunciaron el pasado domingo contra el acuerdo y la posterior autorización de venta, entrega e importación de diésel ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones vigentes.

En un comunicado bipartidista, firmado también por tres demócratas de la Cámara alta, recordaron que el Congreso "explícitamente" prohibió las importaciones energéticas por parte de Rusia en 2022 para prevenir que "dólares americanos financiaran la brutal guerra de Putin contra Ucrania".

Trump justificó ante los medios la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que permite ahora estas operaciones, al tiempo que mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.

Para estos legisladores, la decisión del presidente es "directamente contraria" a ley de sanciones, una afirmación que suman a su crítica contra la falta de consulta al Congreso de "explicación que justifique esta decisión, como es requerido por estatutos".

Trump se dirige este martes hacia Alaska para hacer campaña de cara a las elecciones de medio mandato, territorio de la senadora republicana Lisa Murkowski, quien afirmó el pasado viernes que la discusión sobre el regreso de Rusia a los mercados energéticos globales debería darse "una vez la guerra termine".

"Mientras tanto, debemos cortar cualquier cosa que les alimente", expresó Murkowski en una publicación de la red social 'X' desde donde también recordó que la Cámara de Representantes aprobó en septiembre un paquete de sanciones contra Rusia e Irán que otorgaba a Trump nuevas facultades para imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa.

*Con información de EFE

En Portada

El 74% de los guatemaltecos considera mala o muy mala la gestión del presidente Arévalot
Nacionales

El 74% de los guatemaltecos considera "mala" o "muy mala" la gestión del presidente Arévalo

01:59 PM, Oct 13
Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectadost
Nacionales

Jornada de bloqueos: Estos son los puntos afectados

09:35 AM, Oct 13
Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentast
Nacionales

Elfego Castañón asume como Contralor General de Cuentas

12:44 PM, Oct 13
Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigaciónt
Nacionales

Expediente por supuestas adopciones irregulares que vincula a Porras vuelve a fase de investigación

11:26 AM, Oct 13
PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viralt
Nacionales

PGN revela más detalles del caso de menor cuyo video despertando en ataúd se hizo viral

10:06 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar