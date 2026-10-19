 Trump ataca a Fox, cadena de televisión afín
Internacionales

Trump ataca a cadena de televisión afín a él y la acusa de cubrir a los demócratas

La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana, pero en las últimas semanas han sido varias las oportunidades en las que el mandatario ha arremetido contra la cadena de televisión.

Compartir:
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, EFE
Donald Trump durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar este lunes a la cadena de televisión conservadora Fox News, acusándola de dedicar más tiempo de cobertura a los demócratas antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

"Fox dedica más tiempo a defender a los 'Dumócratas' —y a exponer sus puntos de vista frente a los de sus oponentes republicanos— que en cualquier otro momento de la historia de Fox News. ¡Es ridículo! ¡Fox News se está esforzando demasiado por ser 'políticamente correcto'!", escribió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

Incluso llegó a pedir a sus seguidores que vieran el mitin que tiene previsto este lunes en Kansas "a través de RSBN", las siglas de Right Side Broadcasting Network, un medio digital estadounidense de orientación conservadora que suele emitir actos del presidente en directo.

Fox News se sumó el pasado 21 de septiembre al boicot de las grandes cadenas de televisión a la cobertura de Trump, después de que este vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana, tanto que para su segundo mandato, el presidente sumó a su gabinete a varias figuras de la cadena, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.

Sin embargo, en las últimas semanas han sido varias las oportunidades en las que Trump ha arremetido contra Fox News acusándoles de prestar más atención y dar más cobertura a los actos de campaña de los demócratas que a los republicanos.

Foto embed
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

La recta final antes de las elecciones de medio mandato está siendo complicada para los republicanos, ya que las encuestas de este fin de semana en ABC News, The Washington Post y NBC News reflejan una ventaja demócrata de entre ocho y diez puntos.

Además, la aprobación del propio Trump se sitúa en el 33 % frente al 66 % que desaprueba su gestión, según el sondeo de este fin de semana de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

Se trata del peor registro en esta serie de encuestas contando sus dos mandatos, incluso por debajo del 38 % que obtuvo tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

*Con información de EFE

En Portada

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarrot
Nacionales

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

10:49 AM, Oct 19
Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Tozt
Nacionales

Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Toz

01:50 PM, Oct 19
Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol t
Deportes

Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol

11:34 AM, Oct 19
Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justiciat
Nacionales

Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia

01:23 PM, Oct 19
Julio Solórzano Foppa: Siempre hubo amenazas contra Juan Franciscot
Nacionales

Julio Solórzano Foppa: "Siempre hubo amenazas contra Juan Francisco"

09:27 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar