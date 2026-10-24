 Videos del Ataque en Iglesia de Jordania: Momentos Clave
Internacionales

Videos captan el momento en que hombres armados atacaron una iglesia en Jordania

Así fue el ataque armado en una iglesia de Jordania que dejó seis muertos y 28 heridos.

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Revelan imágenes del ataque armado durante un funeral en una iglesia de Jordania., Captura de pantalla video de X.
Revelan imágenes del ataque armado durante un funeral en una iglesia de Jordania. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Videos que muestran el momento exacto del ataque armado contra una iglesia cristiana de Jordania comenzaron a circular en redes sociales. El tiroteo, ocurrido el viernes 23 de octubre de 2026,. dejó seis personas muertas y otras 28 heridas. 

La agresión ocurrió en la localidad de Hamoud, en la gobernación de Karak, aproximadamente a 180 kilómetros al sur de Amán, capital del país. Según los primeros reportes, dos hombres armados llegaron en un automóvil y abrieron fuego contra los asistentes de un funeral.

Las grabaciones difundidas muestran momentos relacionados con el ataque, que provocó escenas de pánico entre las personas reunidas para despedir a un integrante de la comunidad.

Hombres armados dispararon durante varios minutos

De acuerdo con testimonios de asistentes, uno de los atacantes portaba un rifle y el otro una pistola. Los disparos se prolongaron durante aproximadamente cinco minutos, mientras entre 150 y 200 personas se encontraban dentro y fuera del templo.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania confirmó posteriormente que seis personas murieron y otras 28 resultaron heridas. Tras recibir las primeras alertas, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

Rey de Jordania condena el ataque

El rey Abdalá II condenó el tiroteo, al que calificó como un ataque terrorista, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Por su parte, el primer ministro, Jaafar Hassan, convocó una reunión de seguridad para revisar la respuesta de las autoridades.

Hasta los últimos informes disponibles, no se había confirmado la identidad de los agresores ni su detención. Tampoco se había establecido públicamente el motivo del ataque, mientras las investigaciones continuaban.

Ninguna organización había reivindicado la agresión, que conmocionó a la comunidad local y generó preocupación por la violencia contra los asistentes a una ceremonia religiosa.

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