 Trágico audio filtrado de piloto en accidente aéreo en Florida
Internacionales

Filtran desgarrador audio de piloto previo al accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida

Revelan cómo fue la desesperada comunicación de la piloto segundos antes del mortal accidente aéreo.

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Sale a la luz desgarrador audio de piloto de avioneta antes del mortal accidente en Florida., Redes sociales.
Sale a la luz desgarrador audio de piloto de avioneta antes del mortal accidente en Florida. / FOTO: Redes sociales.
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Un desgarrador audio que circula en redes sociales revela los momentos de desesperación que vivió una piloto antes de estrellarse en una avioneta que dejó al menos nueve personas fallecidas en Florida, Estados Unidos.

La grabación, que presuntamente corresponde a la comunicación entre la tripulante y la torre de control, deja escuchar las advertencias que lanzó mientras la aeronave descendía a gran velocidad y la situación se salía de control.

Vamos a morir, se nos acabó el tiempo", expresa la mujer en uno de los momentos más impactantes del registro.

Posteriormente, se escucha cómo emite una alerta de emergencia: "¡MAYDAY, MAYDAY! ¡Estamos descendiendo 10.000 pies por minuto!".

La desesperación continúa cuando se dirige a una persona llamada Jack y le pide mirar hacia el exterior de la aeronave. "¡Mirá afuera, Jack! ¡Mier#@, no nos queda tiempo!", se escucha en la grabación.

Califican el hecho como una "horrible tragedia"

El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose cerca de Cresthaven, en Florida, dejando un saldo de al menos nueve personas fallecidas.

Tras el accidente, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach informó sobre el incidente ocurrido en el sector de Military Trail y anunció el cierre preventivo de los carriles en ambos sentidos de esa vía.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el hecho como una horrible tragedia y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó el accidente.

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