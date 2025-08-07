 Visita del cónsul en Miami: 249 guatemaltecos en Alcatraz
Nacionales

Alligator Alcatraz: Revelan situación de 249 guatemaltecos detenidos

Cónsul General de Guatemala en Miami entrevistó a 37 compatriotas detenidos en Florida para conocer su situación dentro de ese centro para migración irregular. 

Compartir:
Alligator Alcatraz, Minex
Alligator Alcatraz / FOTO: Minex

La Cónsul General de Guatemala en Miami, Florida, realizó una visita oficial al centro de detención Alligator Alcatraz, donde se encuentran actualmente 249 guatemaltecos. Este encuentro tiene como objetivo proporcionar asistencia consular a los detenidos y conocer de primera mano la situación de los connacionales que enfrentan problemas migratorios.

Entrevistas y asistencia a detenidos

Durante su visita, la Cónsul General tuvo la oportunidad de entrevistar a 37 guatemaltecos que se encuentran en el centro de detención. Aunque este número es menor al que se esperaba, el consulado se centró en brindar apoyo y orientación a aquellos que han sido detenidos debido a su situación migratoria irregular.

Los guatemaltecos entrevistados mencionaron que han estado poco tiempo en el centro y que han logrado comunicarse con sus familiares y abogados. La mayoría de ellos ha sido detenido por razones relacionadas con su estatus migratorio, lo cual refleja un panorama complicado para estos ciudadanos en el extranjero.

La Cónsul General expresó su deseo de realizar nuevas visitas al Alligator Alcatraz en el corto plazo. "El propósito es llevar a cabo visitas con mayor frecuencia", afirmó, añadiendo que recibió una respuesta positiva para regresar y continuar atendiendo a más connacionales. Este compromiso de la Cónsul General refuerza la importancia de la protección consular en situaciones de vulnerabilidad.

Para garantizar el bienestar de los guatemaltecos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Guatemala en Miami, se mantiene en comunicación constante con las autoridades del centro de detención. Este seguimiento es crucial para la protección de cada uno de los connacionales que se encuentran en Alligator Alcatraz, reafirmando así el compromiso del consulado con su ciudadanía en el exterior.

Las visitas regulares y el acompañamiento durante el proceso migratorio son fundamentales para proporcionar el apoyo necesario a los guatemaltecos que atraviesan situaciones difíciles. La labor del consulado no solo implica la asistencia inmediata, sino también un enfoque de largo plazo en la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

El apoyo emocional y legal que se brinda a los connacionales detenidos puede marcar la diferencia en la experiencia que viven en el centro de detención. Al contar con la presencia del consulado, los detenidos mantienen un vínculo con su país de origen, lo cual es vital en momentos de incertidumbre y estrés.

En Portada

Alligator Alcatraz: Revelan situación de 249 guatemaltecos detenidost
Nacionales

Alligator Alcatraz: Revelan situación de 249 guatemaltecos detenidos

05:37 PM, Ago 07
Guatemala inicia participación en Juegos Mundiales Chengdu 2025t
Deportes

Guatemala inicia participación en Juegos Mundiales Chengdu 2025

03:31 PM, Ago 07
Zoológico La Aurora invita a una experiencia mágica en las Noches de Luna Chapina t
Farándula

Zoológico La Aurora invita a una experiencia mágica en las Noches de Luna Chapina

03:22 PM, Ago 07
Trump ordena un nuevo censo que excluya a indocumentadost
Internacionales

Trump ordena un nuevo censo que excluya a indocumentados

11:54 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos