Diputado Chic cita a funcionarios del Ministerio Público

Funcionarios financieros del Ministerio Público (MP) y el secretario general de la institución, Ángel Pineda, acudieron este jueves 7 de agosto a una citación en el Congreso convocada por el diputado José Chic para abordar una serie de temas, incluido el manejo del Presupuesto de la entidad y la construcción de un nuevo edificio.
Durante la reunión, las autoridades dieron a conocer que el presupuesto del ente investigador asciende a Q3 mil 800 millones y, hasta la fecha, se ha ejecutado un 55.92%.
Asimismo, se dieron a conocer acciones en temas tecnológicos, como el reforzamiento de la seguridad informática, la ampliación de la capacidad de servidores, hardware y software, entre otras.
Señala "persecución"
Entre otros temas, el legislador señaló que el ente investigador, bajo la administración de Consuelo Porras, se ha dedicado a hacer una persecución selectiva y a criminalizar a líderes comunitarios, periodistas y exoperadores de justicia, así como a proteger al expresidente Alejandro Giammattei y al exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
Ante ello, Pineda dijo que el tema jurídico tiene muchas percepciones, pero el MP se basa en realidades, porque con percepciones no se pueden tomar decisiones.
De la misma manera, el parlamentario cuestionó que desde que Rafael Curruchiche asumió como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) tomó la línea de declarar todos los casos bajo reserva, sin respetar los 10 días que establece la ley.
Tras los señalamientos, el secretario del MP le respondió a Chic que está "mintiendo" y lo instó a interponer la denuncia respectiva en contra del fiscal.
* Le puede interesar:
Compra de armas
En cuanto al tema de las compras de carabinas y chalecos antibalas que ha realizado el MP para el área de seguridad, el diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) cuestionó a la directora financiera de la entidad, Fulvia Ruiz, por qué se realizó la adquisición de armas para lo que calificó como un "mini ejército en el MP".
Sobre ello, la directora financiera del MP dijo que más de 600 miembros a cargo de la seguridad de la institución no contaban con armamento para defender al personal ante cualquier situación.
Por su parte, Jonas Rodolfo Hernández, director administrativo del MP, expuso que son 1 mil 641 elementos de seguridad con los que se cuenta para la protección de inmuebles y acompañamiento en asuntos de allanamientos para protección del área fiscal.
De la misma manera, Chic mencionó que ha observado que la seguridad de uno de los fiscales de la FECI porta armas similares a las que compró el MP. Sobre ello, el secretario del MP respondió que depende el análisis de riesgo del fiscal se le otorga seguridad.
Al preguntar sobre el desglose de los elementos de seguridad, el parlamentario aseguró que el encargado de seguridad ¡no es tan bueno!, tomando en cuenta el ingreso de un vehículo al sótano del MP esta semana.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7