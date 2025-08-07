Iniciativa del Gobierno para inversión en pueblos indígenas

El Gobierno de Guatemala anunció este jueves 7 de agosto la presentación de una iniciativa de ley enfocada en promover la inversión en los pueblos indígenas y brindarles acceso a proyectos de desarrollo en sus comunidades, sin que sean despojados de sus territorios.
"Hoy, como un paso trascendental en la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, estamos presentando al Congreso de la República, una iniciativa que contiene la reforma al artículo 30 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto", dijo el presidente Bernardo Arévalo en la conferencia semanal de "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde estuvo acompañado de líderes indígenas.
El mandatario aseguró que se trata de una propuesta clave para viabilizar la inversión pública en propiedad comunal de los pueblos indígenas, pues, de acuerdo a la ley actual, cuando se propone una construcción con fondos públicos en bienes comunales se establece la cesión de la propiedad a la municipalidad o institución involucrada.
Según sus palabras, el problema es que esto obliga a dividir el territorio indígena que, por principio, se considera una unidad.
"La iniciativa que presentamos hoy al Congreso de la República abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos indígenas", continuó.
Según sus palabras, de esta manera se pretende promover la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de salud, Centros de Atención Permanente, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades.
"Me siento muy satisfecho de que esta iniciativa de reforma presentada desde la Presidencia es producto del consenso logrado a través de varias sesiones de intercambio con autoridades indígenas ancestrales en el marco del proceso de diálogo y trabajo conjunto que sostenemos", añadió.
De igual forma, indicó que desde el Gobierno reconocen la importancia de llevar a cabo las reformas legales e institucionales necesarias para promover el derecho y desarrollo de los pueblos.
Pueblos indígenas se pronuncian
Las autoridades indígenas ancestrales que acompañaron a Arévalo en la conferencia de este día se pronunciaron a favor de la presentación de la iniciativa de ley, pues consideraron que respalda el respeto a las tierras comunales.
Una de las representantes de los pueblos indicó que el objeto de dicha ley es que posibilite la inversión pública en espacios de propiedad comunal indígena, manteniendo la integridad del territorio.
Explicó que, actualmente, la ley impide la construcción de obras públicas en tierras que no estén registradas a nombre del Estado y tal limitación ha sido utilizada como justificación para despojar a muchos pueblos indígenas al dividir sus territorios con el pretexto de ejecutar proyectos de desarrollo o para negarles el acceso al desarrollo.
Otro de los líderes indicó que con esto se busca permitir que el Estado invierta en infraestructura pública en tierras comunales, sin que los pueblos indígenas que las han poseído históricamente estén obligados a ceder la propiedad y posesión a favor del Estado.
"Esta importante reforma que busca que la inversión pública sea una realidad en territorios comunales de los pueblos indígenas, sin menoscabo de sus reformas de organización, es acorde a la protección constitucional de nuestros derechos", puntualizó.
Llamado al Congreso para aprobar ley
Otra de las lideresas presentes hizo un llamado al Congreso de la República para que pueda aprobar de manera urgente la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Presupuesto. Agregó que la iniciativa es un avance clave para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
"Su adopción permitirá impulsar el desarrollo social y económico en territorios indígenas, ayudará a cerrar brechas históricas de desigualdad y garantizar que el gasto público beneficie directamente a las comunidades que más lo requieren", dijo.
Por su parte, Arévalo habló de la importancia de liderar una agenda que promueva la inversión, transparencia y dignidad de todo el pueblo de Guatemala. Por eso, según sus palabras, esta iniciativa se suma a una agenda legislativa sobre la que se debe trabajar en conjunto, en unidad, pues son leyes que promueven el desarrollo del país y bienestar de todos y cada uno de los habitantes.
"El paquete anticorrupción, encabezado por la Ley Antilavado, la Ley de Puertos, Ley de Alianzas Público Privadas, la de reforma al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, son solo algunas de las muy importantes leyes que deben ser discutidas por congresistas de manera prioritaria. El pueblo de Guatemala se los demanda", concluyó.