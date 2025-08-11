Investigador del MP procesado por cobros ilegales

El Juzgado de Primera Instancia Penal de San Marcos resolvió este lunes 11 de agosto ligar a proceso a Jesús Chilel Guzmán, investigador del Ministerio Público (MP), capturado recientemente tras establecerse que habría recibía dinero que había solicitado presuntamente a cambio de desviar una investigación.
El sindicado fue detenido la semana pasada en el marco de un operativo a cargo de personal de División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las. Pandillas (DIPANDA), de la Policía Nacional Civil (PNC), frente al centro de salud de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
El individuo, de 30 años de edad, fue sorprendido en flagrancia al momento que recibía el dinero que había solicitado a su víctima. Su ubicación se dio como resultado de averiguaciones iniciadas por las autoridades en seguimiento a una denuncia presentada por un ciudadano.
El juzgado a cargo analizó los argumentos planteados por las partes y consideró que existían indicios para considerar que Chilel pudo incurrir en irregularidades, por lo cual resolvió dictar auto de procesamiento en su contra por el delito de cohecho pasivo.