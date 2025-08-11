 Investigador del MP procesado por cobros ilegales
Nacionales

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

Jesús Chilel es señalado de solicitar dinero a una persona a cambio de desviar una investigación.

Compartir:
Jesús Chilel Guzmán, supuesto investigador del MP detenido en San Marcos.
Jesús Chilel Guzmán, supuesto investigador del MP detenido en San Marcos. / FOTO: PNC

El Juzgado de Primera Instancia Penal de San Marcos resolvió este lunes 11 de agosto ligar a proceso a Jesús Chilel Guzmán, investigador del Ministerio Público (MP), capturado recientemente tras establecerse que habría recibía dinero que había solicitado presuntamente a cambio de desviar una investigación.

El sindicado fue detenido la semana pasada en el marco de un operativo a cargo de personal de División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las. Pandillas (DIPANDA), de la Policía Nacional Civil (PNC), frente al centro de salud de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.

El individuo, de 30 años de edad, fue sorprendido en flagrancia al momento que recibía el dinero que había solicitado a su víctima. Su ubicación se dio como resultado de averiguaciones iniciadas por las autoridades en seguimiento a una denuncia presentada por un ciudadano.

El juzgado a cargo analizó los argumentos planteados por las partes y consideró que existían indicios para considerar que Chilel pudo incurrir en irregularidades, por lo cual resolvió dictar auto de procesamiento en su contra por el delito de cohecho pasivo.

En Portada

Estudiantes de Usac rechazan designación de directort
Nacionales

Estudiantes de Usac rechazan designación de director

02:20 PM, Ago 11
Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Hondurast
Deportes

Extécnicos de Liga Nacional dirigirán en Costa Rica y Honduras

01:59 PM, Ago 11
Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitost
Nacionales

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

01:20 PM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridadSismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos