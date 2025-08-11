Tráiler choca contra seis vehículos en ruta al Atlántico

El conductor de un vehículo del transporte pesado perdió el control del automotor y chocó contra seis vehículos en el kilómetro 10,5 de la ruta al Atlántico, la tarde de este lunes 11 de agosto, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados sobre una múltiple colisión por lo que se dirigieron al lugar y localizaron a varias personas quienes recibieron atención y tras ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
De acuerdo al reciente reporte de bombero, cuatro personas sufrieron politraumatismo y crisis nerviosa, por lo que fueron trasladadas a dicho hospital.
La PMT reporta circulación vehicular lenta en el lugar, además informaron que se encuentra un carril habilitado en ambos sentidos.
Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas, para evitar complicaciones.
Otro hecho
La mañana de este lunes murió un motorista en un accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres y 35 Calle de la zona 11, Bomberos Municipales localizaron en la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre de 35 años.
El motorista murió a consecuencia de trauma de cráneo, esto al ser atropellado cuando se conducía en motocicleta.