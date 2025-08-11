 Tráiler choca contra seis vehículos en ruta al Atlántico
Nacionales

Tráiler choca contra seis vehículos en ruta al Atlántico

Bomberos auxiliaron a cuatro personas quienes fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Compartir:
Seis vehículos fueron impactados por un tráiler., Foto PMT
Seis vehículos fueron impactados por un tráiler. / FOTO: Foto PMT

El conductor de un vehículo del transporte pesado perdió el control del automotor y chocó contra seis vehículos en el kilómetro 10,5 de la ruta al Atlántico, la tarde de este lunes 11 de agosto, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre una múltiple colisión por lo que se dirigieron al lugar y localizaron a varias personas quienes recibieron atención y tras ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

De acuerdo al reciente reporte de bombero, cuatro personas sufrieron politraumatismo y crisis nerviosa, por lo que fueron trasladadas a dicho hospital. 

La PMT reporta circulación vehicular lenta en el lugar, además informaron que se encuentra un carril habilitado en ambos sentidos. 

Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas, para evitar complicaciones. 

Otro hecho

La mañana de este lunes murió un motorista en un accidente de tránsito en la calzada Aguilar Batres y 35 Calle de la zona 11, Bomberos Municipales localizaron en la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre de 35 años. 

El motorista murió a consecuencia de trauma de cráneo, esto al ser atropellado cuando se conducía  en motocicleta.

Ligan a proceso a investigador del MP implicado en cobros ilícitos

Jesús Chilel es señalado de solicitar dinero a una persona a cambio de desviar una investigación.

En Portada

Especialistas evalúan vía férrea al sur del paíst
Nacionales

Especialistas evalúan vía férrea al sur del país

04:15 PM, Ago 11
FFG presenta plan logístico para el Guatemala-El Salvadort
Deportes

FFG presenta plan logístico para el Guatemala-El Salvador

05:47 PM, Ago 11
¡Promoción 84! Ricardo Arjona se reúne con sus amigos de la USAC t
Farándula

¡Promoción 84! Ricardo Arjona se reúne con sus amigos de la USAC

03:57 PM, Ago 11
Trump toma control de la policía de Washington y advierte a otras ciudadest
Internacionales

Trump toma control de la policía de Washington y advierte a otras ciudades

03:40 PM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadSismos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos