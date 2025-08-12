 Congreso aprueba el Día de la Biblia
Nacionales

Congreso aprueba el Día de la Biblia

Luego de meses sin acuerdos y sin elegir a los representantes para la Superintendencia de Competencia, el Congreso aprueba de urgencia nacional el Día de la Biblia.

Compartir:
Congreso aprueba el Día de la Biblia., Foto Congreso
Congreso aprueba el Día de la Biblia. / FOTO: Foto Congreso

Tras más de cinco meses sin alcanzar consensos, los diputados del Congreso de la República finalmente lograron acuerdos, pero no para la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) sino para aprobar el Día de la Biblia. 

El Pleno del Congreso de la República acordó aprobar la tarde de este martes 12 de agosto, de urgencia nacional y en único debate, el Decreto 5-2025, que declara el primer sábado del mes de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia.

Dignificación a bomberos

El Pleno del Congreso también aprobó en la sesión 23, el Decreto 6-2025, que dignifica la labor del Benemérito de Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala otorgando una bonificación anual de Q5 mil al personal permanente.

El Pleno del Congreso de la República también realizó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del exdiputado Guillermo Schwartz Ramírez; del trabajador del Organismo Legislativo, Walter Timoteo Esquivel; de las víctimas de la aldea Santa Rosalía Mármol, municipio de Río Hondo, Zacapa y del diplomático guatemalteco Gabriel Aguilera Peralta.

Superintendencia de Competencia

El pasado 8 de agosto, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo a Mamfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana y ordenó al Congreso de la República proceder a la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, luego que dicho Organismo incumplió con el plazo para realizar la designación. 

Pese al incumplimiento del Congreso, el presidente Bernardo Arévalo sí nombró a los representantes que le correspondían. El 24 de junio de 2025, se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 108-2025, mediante el cual el mandatario designó a Javier Enrique Bauer Herbruger como Director Titular y a Luis Guillermo Velásquez Pérez como Director Suplente, conforme a lo establecido en la ley.

Los nombramientos fueron avalados en Consejo de Ministros, y previamente anunciados en el espacio presidencial "La Ronda", el 23 de junio.

Caso Hogar Seguro: Las veces que Jimmy Morales fue mencionado en audiencias

Un tribunal ordenó hoy abrir una investigación para determinar la participación del expresidente en los hechos el día del incendio que cobró la vida de 41 menores.

En Portada

Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso Hogar Segurot
Nacionales

Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso "Hogar Seguro"

02:52 PM, Ago 12
Pedro Altán regresa a las convocatorias de Municipalt
Deportes

Pedro Altán regresa a las convocatorias de Municipal

04:30 PM, Ago 12
Premios Estela 2025: conoce detalles de este evento que reúne talento nacional e internacional t
Farándula

Premios Estela 2025: conoce detalles de este evento que reúne talento nacional e internacional

04:19 PM, Ago 12
Gobierno de Trump dice que ha arrestado a más de 300 mil indocumentadost
Internacionales

Gobierno de Trump dice que ha arrestado a más de 300 mil indocumentados

02:54 PM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos