Congreso aprueba el Día de la Biblia

Tras más de cinco meses sin alcanzar consensos, los diputados del Congreso de la República finalmente lograron acuerdos, pero no para la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) sino para aprobar el Día de la Biblia.
El Pleno del Congreso de la República acordó aprobar la tarde de este martes 12 de agosto, de urgencia nacional y en único debate, el Decreto 5-2025, que declara el primer sábado del mes de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia.
Dignificación a bomberos
El Pleno del Congreso también aprobó en la sesión 23, el Decreto 6-2025, que dignifica la labor del Benemérito de Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala otorgando una bonificación anual de Q5 mil al personal permanente.
El Pleno del Congreso de la República también realizó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del exdiputado Guillermo Schwartz Ramírez; del trabajador del Organismo Legislativo, Walter Timoteo Esquivel; de las víctimas de la aldea Santa Rosalía Mármol, municipio de Río Hondo, Zacapa y del diplomático guatemalteco Gabriel Aguilera Peralta.
Superintendencia de Competencia
El pasado 8 de agosto, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo a Mamfredo Marroquín de la organización Acción Ciudadana y ordenó al Congreso de la República proceder a la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia, luego que dicho Organismo incumplió con el plazo para realizar la designación.
Pese al incumplimiento del Congreso, el presidente Bernardo Arévalo sí nombró a los representantes que le correspondían. El 24 de junio de 2025, se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 108-2025, mediante el cual el mandatario designó a Javier Enrique Bauer Herbruger como Director Titular y a Luis Guillermo Velásquez Pérez como Director Suplente, conforme a lo establecido en la ley.
Los nombramientos fueron avalados en Consejo de Ministros, y previamente anunciados en el espacio presidencial "La Ronda", el 23 de junio.