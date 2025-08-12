Caso Hogar Seguro: Las veces que Jimmy Morales fue mencionado en audiencias

El expresidente Jimmy Morales fue mencionado en varias ocasiones durante las audiencias del caso Hogar Seguro y el debate oral y público en el que se dio seguimiento a la muerte de 41 niñas y adolescentes que estaban a cargo del Estado, en hechos ocurridos en 2017 cuando se desató un incendio.
A pesar de las menciones constantes en el debate oral y público, Morales no enfrenta actualmente ningún proceso judicial relacionado con el caso y, fue hasta este martes 12 de agosto que el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal le ordenó al Ministerio Público investigarlo.
La instrucción forma parte del fallo emitido por la jueza Ingrid Cifuentes, quien dictó sentencias condenatorias contra seis de los siete acusados y penas de entre seis y 25 años de prisión.
De los siete acusados, solamente el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría de la Nación, Harold Flores, quedó absuelto de todos los cargos.
Menciones de Jimmy Morales
Según los registros de audiencias, el expresidente Morales fue mencionado en varias ocasiones durante el debate oral y público del caso Hogar Seguro, específicamente en testimonios de testigos, exfuncionarios y sobrevivientes, principalmente en relación con órdenes directas que habría emitido la noche anterior y la madrugada del 8 de marzo de 2017.
Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, en un aparente intento de exonerar al exfuncionario, testificó a inicios de 2024 que no había informado al entonces gobernante sobre los hechos en el hogar Virgen de la Asunción; sin embargo, dos testigos afirmaron que Morales tenía conocimiento del encierro de las adolescentes en un aula.
También, en el marco del juicio, una sobreviviente que sufrió graves quemaduras pidió públicamente que Morales sea investigado,.
Esto porque se conoció que el exfuncionario, quien en el momento de la tragedia ocupaba la Presidencia, habría dado instrucciones a personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para que mantuviera presencia en el perímetro del recinto estatal donde se encontraban las menores.
De igual forma, una exfuncionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, testificó que Carls Beltetón, asesor del entonces presidente, informó que Morales sabía lo que ocurría y ordenó enviar más policías.
En enero de 2025, el exdirector de la PNC y actual presidente del Congreso de la república, Nery Ramos, compareció a una audiencia en la cual explicó de dónde surgieron las órdenes para que las fuerzas de seguridad tuvieran intervención en el hogar estatal el día del incendio en el que murieron las menores.
Explicó que después de los incidentes ocurridos la noche anterior a la tragedia, cuando los menores habían salido de las instalaciones del hogar y posteriormente fueron retornados, se le instruyó al Subdirector General de la PNC que retirara a los efectivos que habían participado en el proceso de recuperación de menores.
"Sin embargo, el mando que se encontraba en el lugar, Wilson Petronilo López Maldonado, recibió una llamada, a través del teléfono de un funcionario de la Secretaría, por parte del presidente en ese momento, ordenándole que mantuviera el esquema de seguridad en el lugar. Al ser informado yo de esa llamada, tomé la decisión de llamarle al ministro de Gobernación para verificar si en realidad se trataba de una llamada del presidente. Luego, él me devuelve la llamada y me confirma que, en efecto, así era", relató.