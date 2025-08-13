 Video del ataque armado contra motorista en zona 14
Nacionales

Surgen nuevos detalles sobre ataque armado que dejó sin vida a motorista en zona 14

Imágenes captan la discusión y el disparo que terminó con la vida de un motorista en zona 14.

Ataque armado en zona 14., Captura de pantalla video X.
Ataque armado en zona 14. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales muestra tanto los momentos previos como el instante exacto del ataque armado ocurrido el martes 12 de agosto en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, que dejó como víctima mortal a un motorista ajeno a la confrontación.

La grabación capta cómo el conductor de un vehículo discute en plena vía con un motorista y lo agrede físicamente. Posteriormente, el automovilista avanza hasta otra intersección, donde intercambia palabras con un segundo motorista. En ese momento, desenfunda un arma de fuego y dispara.

El proyectil alcanzó a Ángel Emilio Ortiz Arrecís, de 27 años, quien circulaba por el área sin relación alguna con la disputa. De acuerdo con información, el fallecido había dejado a su pareja en su lugar de trabajo y se dirigía a realizar compras cuando se vio atrapado en medio de la confrontación.

Tras recibir el impacto, el joven motorista perdió el control de su vehículo, avanzó unos metros y cayó al pavimento, falleciendo en el lugar.

Tras el ataque, elementos de Águila de Integral 14, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) lograron ubicar el vehículo y capturar al presunto agresor, quien fue entregado a las autoridades competentes.

Reconocido tatuador 

Ortiz Arrecís era un reconocido tatuador en la capital. El gremio de tatuadores lamentó públicamente el hecho y expresó su indignación por el asesinato de uno de sus miembros, describiéndolo como un profesional talentoso y respetado.

Foto embed
Esquela de Ángel Ortiz - Redes sociales.

 También exigieron a las autoridades que el caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

Guatemala Ciudad de Guatemala
