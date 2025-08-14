 Evaluación de escuelas afectadas por sismos en Jutiapa
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

El Mineduc reportó 10 escuelas y el personal del Ministerio de Comunicaciones ya inspeccionó ocho de estas.

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa.
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa. / FOTO: Ministerio de Comunicaciones

El Gobierno de Guatemala lleva a cabo un proceso de evaluación de los establecimientos educativos en el departamento de Jutiapa con el objetivo de establecer los daños que pudieron haber sufrido como consecuencia de la reciente secuencia sísmica.

El Ministerio de Educación (Mineduc) reportó 10 escuelas con posibles daños, por lo que el personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) coordinó las visitas respectivas con el objetivo de definir las intervenciones necesarias para que los estudiantes cuenten con aulas seguras y adecuadas.

Las inspecciones están a cargo de personal de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), que ya visitó ocho de los 10 centros educativos reportados por el Mineduc, los cuales están ubicados en los municipios de Comapa, El Progreso y Jutiapa. Mientras tanto, los dos restantes serán evaluados en los próximos días.

"La seguridad y continuidad educativa de cientos de niños y niñas en Jutiapa es prioridad para el Ministerio de Comunicaciones. Durante la inspección, también se efectuó un levantamiento fotogramétrico aéreo, permitiendo registrar con precisión el estado estructural de los edificios", detalló el CIV.

Agregó que esta información será clave para planificar las reparaciones o reconstrucciones necesarias, asegurando que los alumnos puedan retomar sus actividades en instalaciones que cumplan con estándares de seguridad y funcionalidad.

Foto embed
Daños en escuelas por sismos en Jutiapa. - CIV

Secuencia sísmica cobra vidas y deja daños

Al menos dos personas fallecidas, 25 hospitalizadas y más de 75 viviendas con daños es el saldo que deja hasta el momento una cadena de sismos que comenzó el martes 29 de julio con un temblor de magnitud 5,8 que fue sentido en las fronteras de El Salvador y Honduras.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), al fuerte sismo le siguió una cadena de réplicas de entre 3,1 hasta los 5,7 de magnitud.

Datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reflejan que aproximadamente 200 emergencias han sido atendidas en Jutiapa debido al tema de los temblores.

