 Capturan a presuntos pandilleros del Barrio 18 en un taxi antes de perpetrar ataque armado
Nacionales

Capturan a presuntos pandilleros del Barrio 18 en un taxi antes de perpetrar ataque armado

PNC frustra ataque armado y sorprende a presuntos pandilleros en un taxi en Retalhuleu.

Compartir:
Presuntos pandilleros del Barrio 18., Redes sociales.
Presuntos pandilleros del Barrio 18. / FOTO: Redes sociales.

Una pareja presuntamente integrante del Barrio 18 fue capturada cuando viajaba en un taxi en la zona 1 de Retalhuleu, al portar de manera ilegal un arma de fuego con la cual, según las investigaciones preliminares, pretendían realizar un ataque armado.

El operativo fue ejecutado por agentes de la comisaría 34 de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes identificaron a los detenidos como alias El Fantasma, de 24 años, y alias Chapiz. A los señalados se les decomisó una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con un cargador y 15 municiones.

De acuerdo con el informe policial, la acción inmediata de los agentes permitió evitar un hecho armado en el sector. El caso quedó bajo investigación para determinar el posible vínculo de los capturados con otros hechos de violencia registrados en la región.

Otros casos de portación ilegal de armas

En la colonia Río Azul, San Pedro Ayampuc, fue detenido un hombre de 27 años, quien portaba ilegalmente una pistola Taurus con diez municiones.

Mientras que en Sipacate, Escuintla, las autoridades reportaron la captura de un sujeto de 31 años, por portar de manera ilegal un revólver.

Balance policial

Según el reporte de la PNC, en las últimas 24 horas se registraron 93 capturas: 152 en flagrancia y 41 mediante órdenes de juez. Además, se incautaron 15 armas de fuego, se recuperó un vehículo y seis motocicletas.

La institución recordó a la ciudadanía que, en caso de observar o ser víctima de actos anómalos cometidos por policías, puede denunciar al número 1531, habilitado como Centro Anticorrupción Policial.

En Portada

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice t
Nacionales

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice

08:48 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18
MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Sietet
Nacionales

MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Siete

07:34 AM, Ago 18
¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores t
Farándula

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores

08:45 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos