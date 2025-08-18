Capturan a presuntos pandilleros del Barrio 18 en un taxi antes de perpetrar ataque armado

Una pareja presuntamente integrante del Barrio 18 fue capturada cuando viajaba en un taxi en la zona 1 de Retalhuleu, al portar de manera ilegal un arma de fuego con la cual, según las investigaciones preliminares, pretendían realizar un ataque armado.
El operativo fue ejecutado por agentes de la comisaría 34 de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes identificaron a los detenidos como alias El Fantasma, de 24 años, y alias Chapiz. A los señalados se les decomisó una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con un cargador y 15 municiones.
De acuerdo con el informe policial, la acción inmediata de los agentes permitió evitar un hecho armado en el sector. El caso quedó bajo investigación para determinar el posible vínculo de los capturados con otros hechos de violencia registrados en la región.
Otros casos de portación ilegal de armas
En la colonia Río Azul, San Pedro Ayampuc, fue detenido un hombre de 27 años, quien portaba ilegalmente una pistola Taurus con diez municiones.
Mientras que en Sipacate, Escuintla, las autoridades reportaron la captura de un sujeto de 31 años, por portar de manera ilegal un revólver.
Balance policial
Según el reporte de la PNC, en las últimas 24 horas se registraron 93 capturas: 152 en flagrancia y 41 mediante órdenes de juez. Además, se incautaron 15 armas de fuego, se recuperó un vehículo y seis motocicletas.
La institución recordó a la ciudadanía que, en caso de observar o ser víctima de actos anómalos cometidos por policías, puede denunciar al número 1531, habilitado como Centro Anticorrupción Policial.