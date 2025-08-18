Niño muere tras ataque de su hermano en guarderia de zona 5

Un niño de 7 años falleció tras resultar herido con un arma blanca, presuntamente por su hermano de 11 años, en el interior de una guardería que funciona dentro de la iglesia "Pueblo de Dios", ubicada en la zona 5 de la capital.
Según los informes, el menor de 11 años habría incrustado un cuchillo en el abdomen de su hermano, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, el niño falleció a su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar del incidente para iniciar las investigaciones correspondientes.
PGN brinda atención a menor de 11 años
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se ha resguardado al hermano de 11 años y, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, se solicitó ante un juez competente la aplicación de medidas de protección. El menor ha sido colocado con familia ampliada mientras se define su situación, de conformidad con lo establecido en la ley.
El caso recuerda que, según la legislación guatemalteca, los menores de 13 años son inimputables y no pueden ser sometidos a procesos penales. A los niños en esta franja de edad únicamente se les aplican medidas de protección y no sanciones penales.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al trágico suceso y determinar las medidas necesarias para proteger a los menores involucrados.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta.