 Diputada propone ley contra usura: ¿Qué Implica?
Nacionales

Diputada presenta iniciativa de ley contra la usura, ¿de qué se trata?

"Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la usura, protegiendo los derechos de los deudores", aseguró la legisladora Nadia de León.

La iniciativa de ley contra la usura fue presentada por la diputada Nadia de León., Omar Solís/Emisoras Unidas
La iniciativa de ley contra la usura fue presentada por la diputada Nadia de León. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Una iniciativa de ley enfocada en el combate de la usura fue presentada en el Congreso de la República. Se trata de una propuesta de la diputada Nadia de León, quien señaló que es una medida enfocada en regular el manejo de las deudas y el impacto que estas tienen en la economía de las familias.

En conferencia de prensa, aseguró que la iniciativa de Ley contra la Usura y de Protección en el Proceso en Cobro de Deudas busca que se cobre una determinada tasa de interés, sin hostigamiento.

"Se requiere poner orden en este país. Hoy, me enorgullece presentar esta iniciativa. Miles de guatemaltecos sufren diariamente cobros abusivos en préstamos formales e informales, un mal que se multiplica en el endeudamiento y deja a las familias sin certeza jurídica y sin paz", señaló.

Agregó que la propuesta busca prevenir, sancionar y erradicar la usura, protegiendo los derechos de los deudores frente a prácticas excesivas y abusivas, especialmente de entidades privadas sin controles.

Más acerca de la iniciativa

De acuerdo con la parlamentaria, se establecerá un límite claro, por lo que no se podrá cobrar más del doble de la tasa promedio fijada por el Banco de Guatemala (Banguat). Además, se obligará a una conciliación formal antes de cualquier demanda.

"También prohibiremos el acoso con límite a las llamadas, contactos con terceros y hostigamiento; y regularemos a las empresas de cobro controlando intereses, comisiones y exigiendo información transparente", añadió.

De León manifestó que al ser aprobada esta iniciativa y ponerla en marcha, los deudores tendrán el derecho a denunciar abusos ante el Ministerio Público, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor o la Superintendencia de Bancos.

La parlamentaria indicó que esta iniciativa promueve la justicia económica y la equidad financiera, protegiendo a sus ciudadanos y fomentando un sistema más justo y más humano.

"Nadie tiene el derecho de contratar terceros para eludir las regulaciones que ya existen para entidades financieras. Con esta ley garantizaremos los derechos económicos, el acceso a la justicia y a la dignidad de todos los deudores, fortaleciendo la responsabilidad social en el sistema financiero nacional", puntualizó.

Finalmente, la jefa del bloque legislativo Nosotros enfatizó que es hora de actuar por una Guatemala más equitativa, por lo que hace falta endurecer las penas y aplicación de multas para quienes incurran en acciones de usura.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

