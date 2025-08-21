Asalto a joven en Barrio Moderno, zona 2

Un nuevo video de seguridad circula en redes sociales y muestra el momento en que dos motoladrones asaltan a un joven en la puerta de su vivienda en el Barrio Moderno, zona 2 de la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa que la víctima se encontraba afuera de su casa revisando su motocicleta, cuando fue sorprendida por dos sujetos que se desplazaban en una moto. El pasajero, armado, rápidamente le exigió al joven que entregara sus pertenencias.
De acuerdo con la grabación, el asaltante amenaza a la víctima para que entregue la billetera y el celular. La víctima le pide que le devuelva los papeles de la motocicleta que iban dentro de la billetera, pero el delincuente no accede y lo apura para que entregue el teléfono. Ante la intimidación, el joven accede y entrega el dispositivo, tras lo cual los motoladrones huyeron con rumbo desconocido.
El hecho ha generado indignación entre vecinos del sector, quienes señalan que este tipo de asaltos son cada vez más frecuentes en distintas zonas de la capital.
Un patrón que se repite
Este no es el único caso reciente captado en video. Hace dos semanas también se viralizó una grabación que muestra un asalto similar, ocurrido en la colonia Centro América, zona 7 de la capital.
En esa ocasión, las cámaras registraron a un hombre corpulento que caminaba por la banqueta mientras un vecino salía de su vivienda y se dirigía a su vehículo. Al percatarse de que la calle estaba vacía y de la presencia de la víctima, el sujeto regresó rápidamente y, armado con una pistola, le robó lo que parecía ser un teléfono celular.
Las imágenes revelan que el asaltante incluso amagó con regresar y volvió a exhibir el arma antes de retirarse con calma del lugar.