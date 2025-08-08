 Video revela brutal asalto a vecino en la zona 7
Nacionales

Video revela brutal asalto a vecino en la zona 7

Momento exacto en que un vecino es asaltado frente a su casa en zona 7.

Compartir:
Asalto en zona 7., Captura de pantalla video TikTok.
Asalto en zona 7. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Un nuevo hecho de violencia quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales en las últimas horas. El video, captado el pasado 31 de julio en la colonia Centro América, zona 7 de la capital, muestra el momento exacto en que un vecino fue víctima de un asalto justo al salir de su domicilio.

En las imágenes se observa a un hombre corpulento caminando sobre la banqueta. Al otro lado de la calle, la víctima sale de su vivienda, cierra con llave y se dirige hacia su vehículo. El sujeto, que ya había avanzado varios metros, se percata de que la calle está vacía y de la salida del vecino, por lo que regresa rápidamente para cometer el robo.

La grabación evidencia cómo el asaltante muestra un arma de fuego a la víctima, le arrebata lo que parece ser un teléfono celular y comienza a alejarse. Sin embargo, en un momento amaga con regresar, vuelve a exhibir el arma y finalmente se retira caminando tranquilamente.

@kaminaljuyuvz7

ASALTO EN LA COLONIA CENTRO AMÉRICA Vecino de la colonia Centro América, zona 7, fue víctima de un delincuente, justo cuando salía de su domicilio. Siempre alertas 👀 vean cómo va y viene controlando al vecino y los típicos accesorios para no ser reconocido (sudadero, gorra, mascarilla)

♬ sonido original - Kaminal Juyú, Vecinos Zona 7

Otro hecho violento en la misma zona

Hace pocos días, otra grabación en la zona 7 también generó preocupación. El video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una confrontación entre un motorista y un automovilista que terminó con varios disparos al aire en plena vía pública y a plena luz del día, mientras otros conductores continuaban su marcha sin intervenir.

Según el testimonio de quien grabó el incidente desde otro vehículo, la discusión comenzó en el Anillo Periférico, donde ambos involucrados realizaban maniobras peligrosas y se intercambiaban reclamos. El conflicto escaló hasta que, ya en la zona 7, se detuvieron uno al lado del otro.

En la grabación se escuchan al menos seis detonaciones, aparentemente efectuadas por ambos individuos. Pese a la gravedad de la situación, no se reportaron personas heridas.

VIDEO. Pelea entre automovilista y motorista acaba con disparos en zona 7

Discusión en el tránsito termina en balazos en zona 7 y todo quedó captado en video.

En Portada

Fuerte accidente entre microbús y vehículo pesado: hay dos fallecidos y varios heridost
Nacionales

Fuerte accidente entre microbús y vehículo pesado: hay dos fallecidos y varios heridos

06:13 AM, Ago 08
Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 07
TSE oficializa cancelación del partido FCN-Naciónt
Nacionales

TSE oficializa cancelación del partido FCN-Nación

07:20 AM, Ago 08
EE. UU. duplica millonaria recompensa por captura de Nicolás Madurot
Internacionales

EE. UU. duplica millonaria recompensa por captura de Nicolás Maduro

07:17 AM, Ago 08

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolLiga NacionalEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos