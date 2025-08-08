Video revela brutal asalto a vecino en la zona 7

Un nuevo hecho de violencia quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales en las últimas horas. El video, captado el pasado 31 de julio en la colonia Centro América, zona 7 de la capital, muestra el momento exacto en que un vecino fue víctima de un asalto justo al salir de su domicilio.
En las imágenes se observa a un hombre corpulento caminando sobre la banqueta. Al otro lado de la calle, la víctima sale de su vivienda, cierra con llave y se dirige hacia su vehículo. El sujeto, que ya había avanzado varios metros, se percata de que la calle está vacía y de la salida del vecino, por lo que regresa rápidamente para cometer el robo.
La grabación evidencia cómo el asaltante muestra un arma de fuego a la víctima, le arrebata lo que parece ser un teléfono celular y comienza a alejarse. Sin embargo, en un momento amaga con regresar, vuelve a exhibir el arma y finalmente se retira caminando tranquilamente.
@kaminaljuyuvz7
ASALTO EN LA COLONIA CENTRO AMÉRICA Vecino de la colonia Centro América, zona 7, fue víctima de un delincuente, justo cuando salía de su domicilio. Siempre alertas 👀 vean cómo va y viene controlando al vecino y los típicos accesorios para no ser reconocido (sudadero, gorra, mascarilla)♬ sonido original - Kaminal Juyú, Vecinos Zona 7
Otro hecho violento en la misma zona
Hace pocos días, otra grabación en la zona 7 también generó preocupación. El video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una confrontación entre un motorista y un automovilista que terminó con varios disparos al aire en plena vía pública y a plena luz del día, mientras otros conductores continuaban su marcha sin intervenir.
Según el testimonio de quien grabó el incidente desde otro vehículo, la discusión comenzó en el Anillo Periférico, donde ambos involucrados realizaban maniobras peligrosas y se intercambiaban reclamos. El conflicto escaló hasta que, ya en la zona 7, se detuvieron uno al lado del otro.
En la grabación se escuchan al menos seis detonaciones, aparentemente efectuadas por ambos individuos. Pese a la gravedad de la situación, no se reportaron personas heridas.