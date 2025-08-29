Ministerio de Comunicaciones crea la Unidad de Asuntos Portuarios

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó este viernes 29 de agosto el acuerdo ministerial No. 1406-2025, por medio del cual crea la Unidad de Asuntos Portuarios, que se enfocará, entre otros temas, en formular políticas portuarias.
En el documento difundido a través del diario oficial se establece que el 19 de febrero de 2025 se creó la Unidad Especial de Ejecución denominada "Unidad de Asuntos Portuarios Unaport", en la Dirección Superior de la referida cartera, que tiene como objeto administrar, promover, regular, proyectar, formular políticas portuarias, con una duración de tres años, siendo necesario establecer la estructura funcional de puestos para el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, se adiciona el artículo 5 Bis, al acuerdo ministerial 379-2025 de fecha 19 de febrero de 2025, el cual queda así:
Artículo 5 BIS. Estructura funcional de puestos. Para el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Portuarios, el Director contará con un coordinador y el personal necesario para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 3 del presente acuerdo.
También se detalla que el presente acuerdo empezará a regir desde el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.