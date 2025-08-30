 Video: Se van a los golpes en Avenida Petapa y 42 calle
Nacionales

Video: Se van a los golpes en Avenida Petapa y 42 calle

La trifulca empezó cuando uno de los conductores se aproximó a otro y le lanzó un puñetazo que fue exitosamente esquivado.

La pelea fue protagonizada por un hombre vestido de negro y otro vestido de verde., Captura de pantalla.
La pelea fue protagonizada por un hombre vestido de negro y otro vestido de verde. / FOTO: Captura de pantalla.

Dos conductores fueron captados cuando peleaban sobre la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025. Por causas que se desconocen, ambos personajes se enfrentaron y se dieron de golpes para luego forcejear y terminar derribados sobre la cinta asfáltica.

Tras la pelea, ambos se reincorporaron y empezaron a dialogar ante la mirada de varias personas que pasaban en otros vehículos como camines, buses, carros particulares y motocicletas. La trifulca empezó cuando uno de los conductores se aproximó a otro y le lanzó un puñetazo que fue exitosamente esquivado.

Sin embargo, durante la pelea, ambos usuarios de la vía se pusieron en riesgo innecesario, porque acabaron frente a las enormes llantas de un tráiler parado a la par de los vehículos de los involucrados. Uno de los conductores viajaba en un carro azul y otro en un carro rojo, se desconoce cuál fue el inconveniente por el que ambos terminaron peleando físicamente. 

El enfrentamiento físico duró un total de 59 segundos, tiempo que tardó el video compartido por varios usuarios en redes sociales, quienes aseguraron que el incidente se produjo la mañana de este mismo sábado, posiblemente por el estrés que se vivió en dicha artera vehicular por las grandes filas de carros en el congestionamiento.

