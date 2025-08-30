 Localizan hombre fallecido en ruta hacia Chichicastenango
Nacionales

Localizan hombre fallecido en ruta hacia Chichicastenango

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima murió como consecuencia de varias heridas con arma blanca.

Los rescatistas pidieron el apoyo de la PNC y MP para coordinar el retiro del hombre fallecido., Bomberos Municipales Departamentales.
Los rescatistas pidieron el apoyo de la PNC y MP para coordinar el retiro del hombre fallecido. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

A un costado de la carretera que conecta con el municipio de Chichicastenango, departamento de El Quiché, vecinos localizaron a un hombre, por lo que llamaron de inmediato a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar constataron que se trataba de un hombre que falleció por heridas de arma blanca. Tras el hallazgo, los rescatistas indicaron que no fue posible identificar a la víctima, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades para las investigaciones de rigor.

Según los rescatistas, la ruta en la que ocurrió el hallazgo, durante la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025, es la que conecta el sector de Los Encuentros, en el kilómetro 138 de la ruta Interamericana, hacia el municipio de Chichicastenango. La emergencia fue atendida por bomberos a cargo de la ambulancia RD-33, de la estación de Camanchaj.

En el lugar del hallazgo, los Bomberos Municipales Departamentales aplicaron los procedimientos de rigor en la víctima, constatando que carecía de signos vitales. Por esa razón, los uniformados procedieron a cubrir el cuerpo de la víctima con una manta de los rescatistas, mientras llegaron las autoridades a realizar las primeras investigaciones.

Por el momento se desconoce si la víctima mortal fue asesinada en el lugar donde fue encontrada por los vecinos o si los autores del asesinato la llegaron a abandonar tras cometer el hecho. Las autoridades se encargarán de identificar cámaras de seguridad en el sector, con el propósito de encontrar detalles de lo que ocurrió.

El vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, describió que el fallecido portaba pantalón de lona café, botas de hule negras, playera azul y una mochila negra.

Abandonan a bebé y dejan nota en iglesia de San Marcos

Los socorristas confirmaron que el recién nacido se encontraba fallecido.

