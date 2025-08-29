Bebé abandonado en iglesia de San Marcos: nota da detalles

Un bebé fue localizado en horas de la tarde de este viernes 29 de agosto en el interior de la iglesia parroquial ubicada en la zona 1 del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. También se encontró una nota en el lugar.
Este hallazgo sorprendió a quienes permanecían en el recinto religioso, quienes solicitaron el apoyo de os cuerpos de socorro. El personal de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar para darle seguimiento a la emergencia.
"Elementos de la estación de San Pedro Sacatepéquez, a bordo de la unidad AD-122, localizaron a un recién nacido abandonado y establecieron que se encuentra fallecido", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, junto al cuerpo del menor, también se localizó una nota, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.
En el mensaje, escrito a mano con tinta negra sobre una hoja de papel con líneas, se puede leer:
"Ángel Emiliano. Nació 27 de agosto. Por favor, no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descansar en paz".
Rescatan a bebé abandonado en fosa
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de una mujer el pasado 17 de agosto, luego de sospechar que fue ella quien abandonó a un bebé en el interior de una fosa séptica de Chimaltenango. Sin embargo, la detenida fue ubicada en estado inconsciente, porque sufría una hemorragia, posiblemente por las condiciones en las que dio a luz.
A causa de la emergencia, la mujer de unos 21 años fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. A ese mismo centro asistencial fue llevado el recién nacido, quien quedó bajo el resguardo del personal médico de turno, quienes le realizaron una evaluación, para posteriormente emitir un diagnóstico.
Los agentes de la PNC que cubrieron la emergencia pertenecen a la Comisaría 73; ellos reaccionaron de manera oportuna luego de recibir denuncias acerca del alumbramiento de la madre. Los denunciantes manifestaron preocupación, porque no ubicaban al hijo de la mujer afectada.
Un familiar que acompañó a la mujer informó que ella había sido hallada tras haber perdido el conocimiento dentro de su vivienda y con hemorragia. Al regresar a la casa, el pariente escuchó el llanto de un bebé proveniente del interior de una fosa séptica y con la ayuda de un lazo, descendió al fondo y logró rescatar al neonato.