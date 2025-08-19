 Incendio consume iglesia en San Juan Sacatepéquez
Incendio consume iglesia en San Juan Sacatepéquez

Las pérdidas materiales por este incidente superan los Q50 mil.

El inmueble afectado está construido con paredes prefabricadas. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio estructural se registró este martes 19 de agosto en una iglesia evangélica ubicada en la 8ª calle y 9ª avenida de la zona 2 del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. No hubo personas heridas, pero sí múltiples daños materiales.

Los Bomberos Voluntarios de la 37 Compañía acudieron al lugar a bordo de la unidad contra incendio 1622 y la ambulancia 1527, en seguimiento a múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre un inmueble que era consumido por las llamas.

Al llegar al lugar, el personal conformó que el fuego estaba arrasando con un estudio de televisión construido con paredes prefabricadas a lo interno del recinto religioso.

"De inmediato, se utilizaron dos francos y varios tendidos de mangueras para controlar las llamas y evitar su propagación a otras áreas", dijo Víctor Gómez, vocero del a institución.

Agregó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de este incidente, únicamente pérdidas materiales, que fueron estimadas en aproximadamente Q50 mil.

Emisoras  Escúchanos