Exlíder indígena Esteban Toc es ligado a proceso

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este sábado 6 de septiembre ligar a proceso penal a Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, a quien la fiscalía señala dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.
La audiencia de primera declaración se inició en horas de la noche del pasado viernes y se extendió hasta hoy en la madrugada, cuando se dio a conocer la resolución.
La jueza a cargo escuchó los argumentos de las partes. En el caso del Ministerio Público (MP), se planteó la solicitud para que el exlíder indígena enfrentara proceso y se ampliaran las investigaciones en su contra, pues se considera que incurrió en irregularidades con su actuar.
La fiscalía lo señala de los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de la justicia por su participación en las manifestaciones del 2023.
"Toc Tzay habría dirigido un grupo delictivo desde por lo menos el 26 de septiembre de 2023 al 15 de enero de 2024, a través del cual habría cometido los delitos señalados y que tenía su ámbito de operaciones en la ruta Interamericana, en los departamentos de Totonicapán y Sololá, y en la zona 1 del departamento de Guatemala", expuso el representante del ente investigador durante la audiencia.
Por su parte, la defensa planteó la petición para que se dictara falta de mérito con respecto a estos cargos y se permitiera la libertad de esta persona.
Tras analizar los planteamientos y verificar los indicios, la togada resolvió ligar a proceso penal a Toc por los cinco delitos. En ese sentido, el MP deberá profundizar en las averiguaciones relacionadas con los hechos que se le atribuyen.
Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses, por lo que el acto conclusivo quedó programado para el 2 de enero de 2026.
Podría seguir proceso fuera de prisión
El exvicealcalde fue beneficiado con arresto domiciliario con una caución de más de Q5 mil. Además, de acuerdo con el fallo emitido, deberá firmar mensualmente el libro en la fiscalía de Sololá,
Entre otras medidas sustitutivas aplicadas en el caso de Toc, se estableció la prohibición de salir del país y relacionarse con personas vinculadas al proceso.
* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7